لحظة مغادرة حافلة الأسرى الفلسطينيين المحررين سجن عوفر باتجاه رام الله (فيديو)

غادرت حافلة الأسرى الفلسطينيين المحررين سجن عوفر باتجاه رام الله في إطار الدفعة السادسة من تبادل الأسرى.

وتتضمن الدفعة 30 أسيرًا فلسطينيًّا (أطفال ونساء) من أبناء القدس والضفة والداخل.

#تغطية_مباشرة - إسرائيل تؤكد تسلم الدفعة السادسة من المحتجزين، والخارجية القطرية تقول إن الدوحة متفائلة بتمديد الهدنة

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يأتي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق كتائب القسام لعشرة إسرائيليين في وقت سابق تنفيذا لاتفاق الدفعة السادسة من تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

ومن بين الأسرى 15 أسيرا من أبناء الضفة الغربية و7 من القدس و8 من داخل الخط الأخضر.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 5 فلسطينيين أصيبوا بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي أحدهم بحالة خطرة أمام سجن عوفر في بلدة بيتونيا.

وذكرت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع مئات المواطنين الذين ينتظرون أبنائهم في المعتقلات.

وتم استقبال الأسرى في ساحة بلدية رام الله.

الرهائن الإسرائيليون

وصل الرهائن الإسرائيليون العشرة والتايلانديون الأربعة الذين أفرجت عنهم حماس في غزة إلى إسرائيل، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس.

ونجحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأربعاء، في تسهيل إطلاق سراح ونقل 16 رهينة كانوا محتجزين في غزة.

وتتولى اللجنة التي تتخذ من سويسرا مقرًّا لها، مهمة تسهيل إطلاق سراح الرهائن من غزة والفلسطينيين من مراكز الاعتقال في إسرائيل بموجب شروط الهدنة المؤقتة بين الجانبين.