الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حماس: مستعدون لتبادل الجنود الإسرائيليين الأسرى بكل المعتقلين الفلسطينيين

الجنود الإسرائيليون
الجنود الإسرائيليون الأسرى لدى حماس، فيتو

صفقة تبادل الأسرى، أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مسؤول بحركة حماس، أنهم مستعدون لتبادل جميع الجنود الإسرائيليين الأسرى بجميع المعتقلين الفلسطينيين.

تبادل الأسرى الإسرائيليين العسكريين

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان إن الحركة  لن نتحدث بشيء عن تبادل الأسرى الإسرائيليين العسكريين لدينا، قبل وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة.

ويأتي ذلك مع اقتراب انتهاء الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس، وسط جهود مصرية كبيرة من أجل التوسط لتمديد الهدنة في القطاع، وصولا لوقف كامل لإطلاق النار.

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عودة العملية البرية في غزة

وأكد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستعود للقتال في قطاع غزة بعد استنفاد صفقة المحتجزين، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” منذ قليل.

استمرار العملية البرية في غزة

وفي السياق ذاته  قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت: إن العملية البرية بجميع أنحاء قطاع غزة سيتم استئنافها في المستقبل القريب.

خطط عسكرية لمواصلة العدوان على غزة

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، أن رئيس هيئة الأركان صدق على خطط عسكرية لمواصلة العدوان على غزة.

ويأتي ذلك في اليوم الأخير للهدنة الإنسانية في قطاع غزة التي يتبقى أمامها ساعات قليلة فقط، وفي ظل جهود دولية لتمديد الهدنة لمدة 4 أيام.

عراقيل أمام الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار في غزة

وأكدت تقارير إعلامية، أن الوقف الشامل لإطلاق النار في قطاع غزة يحتاج إلى تضحيات كبيرة من الجانبين ولكن من قبل دولة الاحتلال سيكون أكثر.

حماس: لن نتحدث عن تبادل الأسرى الإسرائيليين العسكريين قبل وقف العدوان على غزة

وصول 10 أسرى إسرائيليين و4 تايلانديين إلى معبر رفح ضمن الدفعة السادسة

وفي وقت سابق، دارت مفاوضات طويلة توسطت فيها مصر وقطر بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار مقابل تبادل جميع الأسرى بين الجانبين إلا أن دولة الاحتلال يظل لديها تحفظات على هذه الصفقة.

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