موقف القانون بشأن ضرب الرجل لزوجته، محام يجيب

مازالت حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة مستمرة، حيث تكثف الجهات الحكومية جهودها لمناهضة العنف ضد المرأة ، من خلال شن الحملات وتنظيم الندوات والأنشطة المختلفة لنشر الوعى بين الشباب لمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله

وتواجه الزوجات عادة النصيب الأكبر من العنف بسبب ظاهرة الضرب بين الزوجين وهناك العديد من النساء لا يستطيعون المواجهة ويتحملون العنف دون وعى منهن حول كيفية التصرف.

ويقول يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانوني، إن قضايا العنف ضد المرأة بوجه عام والزوجات بشكل خاص هي أحد أهم القضايا الشائكة التي يجب علينا جميعًا كأفراد للمجتمع مجابهتها والحد منها والقانون كفل للزوجة الحماية اللازمة ضد أى اعتداء يتم عليها ولو كان من زوجها حيث أن القانون لم يعترف بحق الزوج فى ضرب زوجته ولو بدعوى التأديب، فالقانون قدر وفرض حماية للجسد من أي مساس به قد يؤدى إلى الإخلال بوظائفه الحيوية، وهذا مبدأ قانوني هام يسمى معصومية الجسد.

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العنف ضد المرأة، فيتو

ضرب الزوج لزوجته جنحة

وأضاف يحيى، وقد جعل القانون واقعة ضرب الزوج لزوجته جريمة قد تمثل جنحة وقد تصبح جناية، فقد يصبح الضرب جنحة وذلك وفقًا لنص المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات بشأن الضرب البسيط وهو الذى يعنى الضرب الذى لا ينتج عنه عجز عن الأشغال أو المرض مدة لا تجاوز ٢٠ يومًا ويعاقب القانون مرتكب هذا الجرم بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تجاوز ١٠ جنيهات.

عقوبة ضرب الزوج لزوجته

وتابع، وإذا كان الضرب جسيما فوفقًا لنص المادة (٤١ عقوبات) التى عرفت الضرب الجسيم بأنه الضرب الذى ينتج عنه عجز عن الأشغال أو المرض مدة تجاوز ٢٠ يوما وعقوبته الحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة ٢٠ جنيها مصريا، وقد تصبح جريمة الضرب تمثل جناية اذا ما تسببت فى عاهة مستديمة أو تسببت فى موت الزوجة فقد نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين وقد تصل العقوبة إلى السجن مدة عشرة سنوات إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.