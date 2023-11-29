الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

موقف القانون بشأن ضرب الرجل لزوجته، محام يجيب

يحيى عبدالله يحيى،
يحيى عبدالله يحيى، فيتو

مازالت حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة مستمرة، حيث تكثف الجهات الحكومية جهودها لمناهضة العنف ضد المرأة ، من خلال شن الحملات وتنظيم الندوات والأنشطة المختلفة لنشر الوعى بين الشباب لمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله 

وتواجه الزوجات عادة النصيب الأكبر من العنف بسبب ظاهرة الضرب بين الزوجين وهناك العديد من النساء لا يستطيعون المواجهة ويتحملون العنف دون وعى منهن حول كيفية التصرف.

ويقول يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانوني، إن قضايا العنف ضد المرأة بوجه عام والزوجات بشكل خاص هي أحد أهم القضايا الشائكة التي يجب علينا جميعًا كأفراد للمجتمع مجابهتها والحد منها والقانون كفل للزوجة الحماية اللازمة ضد أى اعتداء يتم عليها ولو كان من زوجها حيث أن القانون لم يعترف بحق الزوج فى ضرب زوجته ولو بدعوى التأديب، فالقانون قدر وفرض حماية للجسد من أي مساس به قد يؤدى إلى الإخلال بوظائفه الحيوية، وهذا مبدأ قانوني هام يسمى معصومية الجسد.

Advertisements

العنف ضد المرأة، فيتو 

ضرب الزوج لزوجته جنحة

وأضاف يحيى، وقد جعل القانون واقعة ضرب الزوج لزوجته جريمة قد تمثل جنحة وقد تصبح جناية، فقد يصبح الضرب جنحة وذلك وفقًا لنص المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات بشأن الضرب البسيط وهو الذى يعنى الضرب الذى لا ينتج عنه عجز عن الأشغال أو المرض مدة لا تجاوز ٢٠ يومًا ويعاقب القانون مرتكب هذا الجرم بالحبس مدة لا تزيد  عن سنة وغرامة لا تجاوز ١٠ جنيهات.

عقوبة ضرب الزوج لزوجته

وتابع، وإذا كان الضرب جسيما فوفقًا لنص المادة (٤١ عقوبات) التى عرفت الضرب الجسيم بأنه الضرب الذى ينتج عنه عجز عن الأشغال أو المرض مدة تجاوز ٢٠ يوما وعقوبته الحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة ٢٠ جنيها مصريا، وقد تصبح جريمة الضرب تمثل جناية اذا ما تسببت فى عاهة مستديمة أو تسببت فى موت الزوجة فقد نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين وقد تصل العقوبة إلى السجن مدة عشرة سنوات  إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.

txt

الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة

txt

أكاديمية الفنون تشارك في الملتقى التنسيقي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

العنف ضد المرأة مناهضة العنف ضد المرأة ضرب الزوجات القانون يحيى عبدالله يحيى حملة ال 16 يوم ضرب الزوج لزوجته

مواد متعلقة

نادية زخاري: 7 ملايين سيدة تعانى من العنف في مصر

الصحة: الانتهاء من تجهيز 18 عيادة تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الصحة تحذر: العنف ضد السيدات يسبب هذه الأمراض

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الصحة العالمية: 30% من النساء يتعرضن للعنف

الأكثر قراءة

وزير التموين يعتذر ويكشف مفاجأة عن سعر كيلو السكر بداية العام المقبل

وزير التموين للمصريين: محدش يسأل الفلوس راحت فين بصوا على أصولكم

تعرف على رد فعل الجمهور على الحلقات الأولى من مسلسل بطن الحوت

الرئيس الإسرائيلي يزور دولة عربية غدا

الأفيش الرسمي لمسلسل شبكة Hulu الجديد SHOGUN

خبير اقتصادي يكشف عن انخفاض سعر الدولار يناير المقبل لهذا السبب (فيديو)

وزير التموين: أي تحرك في الدولار سيؤثر على أسعار السلع الغذائية

كيف أصبحت إسرائيل حليف غير مرغوب فيه لأغلب شعوب الغرب؟

Advertisements

منوعات

المزيد

ياسمين صبري: لست متزوجة ولو حصل هاعلن أمام العالم كله

جماهير جالطة سراي ترفع أعلام فلسطين في مباراة مانشستر يونايتد

انطلاق فعاليات مهرجان Bird Said 2023 لمراقبة وتصوير الطيور ببورسعيد

متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون في تنظيم المهرجان المصري للزيتون

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل يوم الخميس في المسيحية واليهودية والإسلام تعرف عليه

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته بالاستقرار العائلى وتحسن الأحوال المعيشية

25 دعاء لتفريج الكروب وتيسير الأمور الصعبة

المزيد
الجريدة الرسمية