أخبار الاقتصاد اليوم: 48 مليون جنيه حصيلة مزاد سيارات وبضائع الجمارك.. وارتفاع جديد في سعر الثوم والسكر

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد.

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تشهد أسعار السكر ارتفاعًا مستمرا في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المستهلكين يجدون صعوبة في الحصول عليه بالسعر المعتاد والذي كان يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيهًا.

ويعد السكر أحد السلع التي تشهد ارتفاعًا مستمرًّا بالسوق حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو، وذلك حسب المنطق.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي للسكر التمويني يكفي لـ5.5 أشهر.

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وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”، أن ارتفاع أسعار السكر عالميا من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارا مؤخرا كان له تأثير علي تحرك سعر كيلو السكر محليا، مشيرا إلى عدم قدرة المستوردين على توفير الدولار لتدبير الكميات المطلوبة.

وتابع المصيلحي: “إن هناك صعوبة في الحصول علي العملة والدولار تحرك في السوق الموازي من 41 إلى 51 جنيها”.

وأضاف: سكر التموين متوافر وبكيمات كبيرة ولا يزال بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وحافظنا علي احتياجات القطاع الصناعي من السكر وسنوفر احتياجات قطاع الدواء وهيئة الشراء الموحد من السكر بالكامل.



وتابع: قدمنا السكر للشركات من خلال البورصة السلعية بسعر 24 ألف جنيها للطن بهدف بيعه للمواطن بسعر 27 جنيها، وسعر السكر في المنافذ الحكومية والشوادر وعديد من السلاسل التجارية بسعر 27 جنيها.



البورصة تخسر 19 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.669 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 24759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 10538 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7533 نقطة.

منظمة التعاون والتنمية تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي

نشرت منظمة التعاون والتنمية اليوم الأربعاء 29-11-2023 توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

وخفضت المنظمة توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 2.9 %، في حين إبقائها على توقعات النمو الاقتصادي للعام القادم 2024 بنفس النسب دون تغيير، بحسب ما نشرته المنظمة في تقريرها الصادر اليوم.

وأكدت أن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتصاعد حدته قد يؤدي إلى مزيد من العقبات التي تشهدها معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، والوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة بنسبة 2%.

ارتفاع جديد في سعر الثوم بسوق العبور



أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023.

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكوسة من سعر 7 إلى 12 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 15 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 14 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعر جزر بدون عروش من 5 إلى 7 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات، باذنجان بلدي من 4 إلى 5 جنيهات، باذنجان أبيض من 2 إلى 6 جنيهات، باذنجان رومي من 2.5 إلى 3.5 جنيه، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 7 إلى 10 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 6 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 14 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 7 إلى 10 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 16 إلى 26 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 8 إلى 10 جنيهات، الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات، سعر كيلو الثوم من 25 إلى 45 جنيهًا، خيار صوب من 9 إلى 11 جنيهًا، بسلة من 18 إلى 22 جنيهًا.

وتراوح سعر البطاطا سعر من 3.5 إلى 5.5 جنيه، سبانخ 5 إلى 8 جنيهات، البامية من 34 إلى 40 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا.

الفراخ البلدي تواصل الانخفاض في الأسواق



أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأربعاء 29-11-2023، تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء، بينما انخفض سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي بنحو 3 جنيهات خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع.

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والاعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.



48 مليون جنيه حصيلة مزاد سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس

انطلقت أمس الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 فعاليات المزاد العلني، لبيع سيارات وكذلك بضائع متنوعة لجمارك سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية، والسلوم، والسويس وكذلك السخنة.

وبلغ اجمالي حصيلة البيع ثمانية واربعون مليون ومائة وستة عشر ألف وسبعمائة وخمسون جنيه حيث بلغت حصيلة بيع (19) لوط بجمارك الإسكندرية والسلوم مبلغ ستة وثلاثين مليونا وأربعمائة وسبعة وستين ألفا وثمانمائة جنيه، وبلغت حصيلة بيع (17) لوط بجمارك السويس والسخنة مبلغ أحد عشر مليونا وستمائة وثمانية وأربعين ألفا وتسعمائة وخمسين جنيها.

جدير بالذكر أن البيع يتم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

وجميع السيارات المباعة بصفة لا ترخص يتم طمس رقم الشاسيه تحت إشراف الجهة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهة والمشترى ولا يجوز استخراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك (حوادث – محروقة) يتم تكهينها وتخريدها طبقا للشروط الجمركية ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.

وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق عليه ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جوا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.

وجاء المزاد تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، تقوم الجمارك في التخلص من الراكد والمتروكات داخل الساحات بالموانئ المصرية.

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