الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

الدواجن، فيتو
الدواجن، فيتو

 أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت  أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الثلاثاء 28-11-2023، تباينًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيهين، بينما انخفض سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي بنحو جنيه خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو 

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

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تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الثلاثاء

 وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الثلاثاء، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق. 

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الثلاثاء

 أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الثلاثاء، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الثلاثاء مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الثلاثاء، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الثلاثاء، بلغ سعر الفراخ البيضاء 64 جنيهًا في المزرعة، و74 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 78 إلى 79 جنيهًا في المزرعة مقابل 99 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 73 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 67 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

 وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 112.32 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 72 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو 

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الثلاثاء مع تطبيق المبادرة الحكومية

 وبلغ  سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الثلاثاء نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الثلاثاء

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الثلاثاء، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 115 جنيهًا إلى 116 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 117 إلى 118 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 137 إلى 138 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13500 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12500 جنيه، ذرة تركي بسعر 12600 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 32 ألف جنيه، علف صويا 46% بسعر 33500 جنيه، كسب صويا بسعر 33500 جنيه. 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الثلاثاء، سجل علف بادي 23% بسعر 23500 جنيه، علف نامي 21 % سعر  23550 جنيهًا، علف ناهي 19 % سعر 23350 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الثلاثاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 26 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 22 جنيهًا إلى 22.25 جنيه،  كتكوت ساسو سعر من 15 جنيهًا إلى 16  جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 14 إلى 15 جنيهًا

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 16 جنيهًا إلى 17 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 12 جنيهًا إلى 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء، سجل كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 28.5 جنيه، كتكوت أبيض بسعر 27 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 27 جنيهًا، سعر كتكوت روص 27 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.

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تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بالدقهلية

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