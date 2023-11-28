الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،فيتو
أسعار الخضراوات اليوم،فيتو

 أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكوسة من سعر 6 إلى 12 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 15 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 14 إلى 20 جنيهًا.

Advertisements

وبلغ سعر جزر بدون عروش من 5 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 4.5 إلى 6.5 جنيه، باذنجان بلدي من 3 إلى 5.5 جنيه، باذنجان أبيض من 3 إلى 6 جنيهات، باذنجان رومي من 2 إلى 3.5 جنيه، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 3 إلى 7 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 12 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 6  إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 17 إلى 23 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 8 إلى 10 جنيهات، الملوخية من 5 إلى 10 جنيهات، سعر كيلو الثوم من 25 إلى 40 جنيهًا، خيار صوب من 9 إلى 11 جنيهًا، بسلة من 15 إلى 23 جنيهًا.

وتراوح سعر البطاطا سعر من 3 إلى 6 جنيهات، سبانخ 5 إلى 8 جنيهات، البامية من 34 إلى 40 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن  أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 6 جنيهات، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات.

وسجل سعر قلقاس من 9 إلى 10 جنيهات، قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 8 إلى 13 جنيهًا، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

بلغ سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب سلاطة 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 7.5 إلى 9.5 جنيه.

txt

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الدقهلية

txt

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الخضراوات أسعار الخضار اسعار الخضر اسعار الخضراوات اليوم باذنجان رومي سعر البطاطس سعر الكوسة سعر كيلو البصل سعر كيلو البطاطس سعر كيلو الطماطم سوق العبور اليوم كيلو البصل كيلو البطاطس كيلو الثوم كيلو الطماطم

مواد متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 9.5 جنيه أعلى سعر لكيلو البطاطس في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يسجل 16 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، استقرار سعر الطماطم وانخفاض الكوسة في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 4 جنيهات أقل سعر لكيلو الطماطم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الخيار بلدي يسجل 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، استقرار سعر الطماطم وارتفاع الفلفل في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تسجل 7.5 جنيه في سوق العبور

الأكثر قراءة

3 تكليفات رئاسية جديدة اليوم لوزير العدل

من هو خوسيه لويس سييرا المرشح لتدريب الزمالك

الأهلي يحذر محمد عبد المنعم، تعرف على التفاصيل

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

الكاف يعلن رسميا إنشاء رابطة الأندية الأفريقية

السيسي يوجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بمواعيد الانتهاء من مدينة العدالة

استقالة رئيس تحرير الطريق احتجاجا على التصرفات غير المسئولة لإدارة الجريدة

لوقف إطلاق النار في غزة نهائيًا، سينثيا نيكسون تضرب عن الطعام أمام البيت الأبيض (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حاول الهرب من أفقر دولة في أوروبا، مهاجر يتجمد حتى الموت

تعلمت الأبجدية وعمرها 18 شهرًا، أمريكية أذكى طفلة في العالم

آثار مسروقة من أيام الدولة العثمانية، سوناك يرفض إعادة كنوز اليونان

الخطر قادم من خفاش وفأر وخنزير، 4 فيروسات تسبب الوباء الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد شوربة العدس فى الشتاء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: الزوج يجب أن يستأذن زوجته قبل دخول البيت فى هذه الحالة

في ذكرى وفاتها، 10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية