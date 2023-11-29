أسرة رهينة إسرائيلية ترفض مقابلة نتنياهو

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، كشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طلب نتنياهو لقاء أسرة أسيرة إسرائيلية ولكن طلبه قوبل بالرفض.

محاولة تمديد الهدنة المتفق عليها بين حماس وإسرائيل

وتسلمت دولة الاحتلال الإسرائيلي أسراها الذين أفرجت عنهم حركة حماس، ضمن اتفاق تبادل الأسرى والدفعة السادسة من الهدنة المتفق عليها.

ومع اقتراب الهدنة على الإنتهاء، تبذل مصر جهود دبلوماسية مكثفة من أجل تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك تمهيدا لوقف كامل لإطلاق النار.

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الهجوم البري على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان صدق على خطط عسكرية لمواصلة العدوان على غزة.

ويأتي ذلك في اليوم الأخير للهدنة الإنسانية في قطاع غزة التي يتبقى أمامها ساعات قليلة فقط، وفي ظل جهود دولية لتمديد الهدنة لمدة 4 أيام.

عراقيل أمام الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار في غزة

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير إعلامية، أن الوقف الشامل لإطلاق النار في قطاع غزة يحتاج إلى تضحيات كبيرة من الجانبين ولكن من قبل دولة الاحتلال سيكون أكثر.

ودارت مفاوضات طويلة توسطت فيها مصر وقطر بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار مقابل تبادل جميع الأسرى بين الجانبين إلا أن دولة الاحتلال يظل لديها تحفظات على هذه الصفقة.

وأوضحت التقارير أن الهدف الرئيسي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كما هو معلن من قبل دولة الاحتلال، هو القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وتحرير الأسرى.

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وعلى الرغم من وجود أصوات في إسرائيل تضغط على حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة نتنياهو، من أجل القبول بوقف إطلاق النار والبدء في عملية تبادل أسرى مع حركة حماس، إلا أن هناك أصوات متطرفة في داخل هذه الحكومة ترفض ذلك.

ومن بين أكثر الوزراء في حكومة اليمين المتطرف تشددا ضد فكرة القبول بصفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى وعقد هدنة ووقف شامل لإطلاق النار، كان إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، والذي هدد بتفكك الحكومة في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة.

الهجوم البري على قطاع غزة

وترى دولة الاحتلال الإسرائيلية أن القبول بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وعدم استمرار القتال ضد حماس هزيمة لها خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها جيش الاحتلال جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدها منذ عملية طوفان الأقصى في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي، وحتى الهجوم البري على قطاع غزة.

وأعلنت حماس وإسرائيل في وقت سابق عن تمديد الهدنة لمدة يومين ومن المفترض أن تنتهي اليوم، وذلك وسط جهود لتمديدها 4 أيام أخرى وهو ما يلاقي قبولا لدى الطرفين.