الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الاحتلال، فيتو
الاحتلال، فيتو

شنَ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عمليات دهم واعتقالات واسعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

حملة مداهمات واعتقالات

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، ستة مواطنين، وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها، وداهمت محال تجارية ومنازل في بلدة جبع جنوب جنين".

وأفادت بأن "جرافة عسكرية شرعت بعملية تخريب لشوارع في البلدة، وتهديد المواطنين بتدمير البنية التحتية" كما اعتقلت مواطنًا من قرية العساكرة شرق بيت لحم.

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وفي نابلس، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين من المحافظة، بحسب مصادر محلية لـ(وفا) أفادت بأن عددًا من المركبات العسكرية اقتحمت عدة أحياء من المدينة ومخيمي عسكر وبلاطة شرقا، وقامت بأعمال تجريف في أحد الشوارع في بلاطة.

وفي رام الله، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابًّا من بلدة بيتونيا غرب المدينة، كما اقتحم الجيش، قرية كفر نعمة غرب رام الله، ودير دبوان شرق رام الله، بحسب الوكالة.

وفي الخليل، جرى اعتقال مواطن بعد مداهمة منزله في مخيم العروب شمال المحافظة، وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال التي انتشرت في أزقة المخيم، وداهمت منزل المواطن، واعتقلته بعد عملية تفتيش واسعة تخللها إلحاق أضرار مادية في المنزل.

وفي بيت لحم، جرى اعتقال مواطن من قرية العساكرة شرق بيت لحم، كما دهمت وفتشت منزل مواطن آخر في بلدة زعترة شرق بيت لحم، واستولت على مركبته.

وفي أريحا، وفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية، حاصر الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي كتف الواد من المدينة، برفقة تعزيزات عسكرية، واعتقلت مواطنًا، قبل انسحابها.

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