اشتباكات مباشرة بين المقاومة وجيش الاحتلال في مخيم جنين

الهجوم البري على غزة، اندلعت اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات المقاومة الفلسطينية اليوم الخميس، في مخيم جنين.



اقتحام مخيم جنين من قبل قوات جيش الاحتلال

ويأتي ذلك بعدما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين مدعومين بـ70 آلية عسكرية، ونشر القناصة على أسطح المنازل في مخيم جنين.



وذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن هناك تحليقا مكثفا لطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي فوق مخيم جنين، بالتزامن مع اقتحام جنود الجيش.



واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خلال الهجوم البري الذي يشنه جيش الاحتلال.



وفي وقت سابق من اليوم أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها استهدفت 5 عربات عسكرية إسرائيلية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف الياسين 105، إلى جانب 16 آلية أخرى تم استهدافها مسبقا.

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كتائب القسام تستهدف مدرعات وقوات إسرائيلية

وذكرت كتائب القسام في بيانها حول الاشتباكات مع جيش الاحتلال، أنها تمكنت خلال اليوم من تدمير جيبين عسكريين والإجهاز على قوة عسكرية إسرائيلية في شمال وغرب القطاع.

واضافت كتائب القسام في بيانها: “قمنا بتدمير منزل تحصن به جنود إسرائيليون وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 21 آلية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في قطاع غزة”.

استهداف قوات لجيش الاحتلال

وأكدت المقاومة الفلسطينية استهداف قوة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح.



وأضافت كتائب القسام في بيانها أنه تم تدمير 11 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة.



وأعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أمس الأربعاء، قصف مستوطنات عسقلان وسديروت برشقة صاروخية، ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.

وأوضحت القسام، أنها استهدفت تجمعًا لقوات الاحتلال في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى عيار 114ملم، كما تم استهداف ناقلة جند للاحتلال شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105، ودبابة وجرافة إسرائيليتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم".

وأضاف البيان، أنه تم قصف تجمع لآليات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جنديين إسرائيليين في معارك شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 368 منذ الـ7 من أكتوبر.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

ومن جانبه قال مسئول تم اطلاعه على سير مفاوضات، إن وسطاء قطريين يحاولون، اليوم الأربعاء، التفاوض على اتفاق بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، بحسب رويترز.

ويشمل الاتفاق إطلاق سراح نحو 50 من المحتجزين المدنيين من قطاع غزة مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام.



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