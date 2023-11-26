الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تحاصر مستشفيات داخل مخيم جنين

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

مخيم جنين، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المستشفات داخل مخيم جنين في الضفة الغربية، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد شاب فلسطيني وأصيب 8 آخرون جراء استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا في مخيم جنين في الضفة الغربية الليلة الماضية.

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني فإن القصف أسفر عن استشهاد الشاب أسعد علي الدمج ووقوع 8 إصابات إحداها خطيرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال مصابين من سيارة الإسعاف خلال نقلهم لتلقي العلاج.

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شهيد و8 جرحى جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمنزل في مخيم جنين

وتداول ناشطون مقاطع فيديو توثق حجم الضرر الذي لحق بالمخيم جراء القصف.

وفي مدينة البيرة بالضفة الغربية قتلت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية الفتى محمد رياض صالح (16 عاما)، حيث أطلقت النار عليه في منطقة جبل الطويل عند مدخل مستوطنة بساجوت ومنعت طواقم الإسعاف من إنقاذه.

وكان 4 فلسطينيين قتلوا مساء السبت برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة إلى 238 فلسطينيا إضافة إلى مئات الجرحى، فيما بلغت الاعتقالات نحو 3 آلاف في مناطق الضفة.

 

صفقة تبادل الأسرى

وتسلمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي القائمة الثالثة بأسماء الرهائن المنتظر الإفراج عنهم اليوم الأحد، وفقا لما أعلنته فضائية العربية الحدث ووسائل إعلام أخرى.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق، عن 39 معتقلا، بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في مدينة القدس، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين بين حماس وإسرائيل بموجب اتفاق الهدنة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، إن حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، نقلت عددا من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن عوفر العسكري إلى بلدية البيرة، في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 5 وطفل، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في ساحة بلدية البيرة، مرددين الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن كافة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، بحسب وفا.

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