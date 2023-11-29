العثور على جثث 5 رضع متوفين داخل أحد مستشفيات قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها عثرت على جثث 5 أطفال رضع متوفين في مستشفى بمدينة غزة خلال فترة الهدنة المؤقتة مع إسرائيل.



استهداف مستشفيات غزة



وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة بعد 7 أسابيع من القتال، استهدفت الغارات الإسرائيلية مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة وأُخلي بعضها بناء على أوامر من الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لوكالة "فرانس برس"، إن الجنود الإسرائيليين أغلقوا جناح العناية المركزة في مستشفى النصر للأطفال، وتمكن الأطباء أخيرا "من الدخول إلى الجناح مساء الثلاثاء".

وأضاف القدرة: "تركت قوات الاحتلال 5 أطفال خُدّج" عُثر عليهم "متحللين جزئيا".

وتابع: أن "الجنود منعوا العائلات من الاقتراب" من الأطفال حديثي الولادة قبل الثلاثاء.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تابع العالم مصير 39 طفلا خديجا خلال حصار القوات الإسرائيلية لـمستشفى الشفاء.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس: إن ثمانية منهم توفوا بسبب نقص الكهرباء لتشغيل حاضناتهم، وتم إجلاء 31 آخرين، غالبيتهم إلى مصر، لتلقي العلاج.

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان صدق على خطط عسكرية لمواصلة العدوان على غزة.

ويأتي ذلك في اليوم الأخير للهدنة الإنسانية في قطاع غزة التي يتبقى أمامها ساعات قليلة فقط، وفي ظل جهود دولية لتمديد الهدنة لمدة 4 أيام.

عراقيل أمام الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار في غزة

وأكدت تقارير إعلامية، أن الوقف الشامل لإطلاق النار في قطاع غزة يحتاج إلى تضحيات كبيرة من الجانبين ولكن من قبل دولة الاحتلال سيكون أكثر.

وفي وقت سابق، دارت مفاوضات طويلة توسطت فيها مصر وقطر بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار مقابل تبادل جميع الأسرى بين الجانبين إلا أن دولة الاحتلال يظل لديها تحفظات على هذه الصفقة.

وأوضحت التقارير أن الهدف الرئيسي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كما هو معلن من قبل دولة الاحتلال، هو القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وتحرير الأسرى.

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة





وعلى الرغم من وجود أصوات في إسرائيل تضغط على حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة نتنياهو، من أجل القبول بوقف إطلاق النار والبدء في عملية تبادل أسرى مع حركة حماس، إلا أن هناك أصوات متطرفة في داخل هذه الحكومة ترفض ذلك.

ومن بين أكثر الوزراء في حكومة اليمين المتطرف تشددا ضد فكرة القبول بصفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى وعقد هدنة ووقف شامل لإطلاق النار، كان إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، والذي هدد بتفكك الحكومة في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة.

الهجوم البري على قطاع غزة





وترى دولة الاحتلال الإسرائيلية أن القبول بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وعدم استمرار القتال ضد حماس هزيمة لها خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها جيش الاحتلال جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدها منذ عملية طوفان الأقصى في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي، وحتى الهجوم البري على قطاع غزة.

وأعلنت حماس وإسرائيل في وقت سابق عن تمديد الهدنة لمدة يومين ومن المفترض أن تنتهي اليوم، وذلك وسط جهود لتمديدها 4 أيام أخرى وهو ما يلاقي قبولا لدى الطرفين.

وفي السياق ذاته، قال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن المملكة تعمل جاهدة على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة في نيويورك، "الهدنة في غزة غير كافية وهدفنا الوقف الدائم لإطلاق النار".

وتابع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن "العنف ليس حلًا، والأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار تتصاعد دوليًا".

واستطرد الأمير فيصل بن فرحان، أن الوضع في غزة لا يحتمل، مبينًا أن الرأي العام العالمي بشأن ما يحدث في القطاع بدأ يتغير.

