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أخبار مصر

انطلاق فعاليات مهرجان Bird Said 2023 لمراقبة وتصوير الطيور ببورسعيد

مهرجان مراقبة وتصوير
مهرجان مراقبة وتصوير الطيور ببورسعيد،فيتو

انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات Bird Said 2023 مهرجان مراقبة وتصوير الطيور في نسخته الثانية، والذي يُقام هذا العام بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل، وبمشاركة عدد من الجهات من بينها الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، ومحمية أشتوم الجميل، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة البيئة، ومحافظة بورسعيد.

 

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مهرجان Bird Said 2023 لمراقبة وتصوير الطيور

وأشار محمد سلامة إلى أن مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات هذا الحدث تأتي في إطار حرصها على الترويج للمنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري حيث يهدف هذا الحدث إلى استحداث منتجات سياحية جديدة خاصة بمحافظة بورسعيد ومصر بصفة عامة، بالإضافة إلى نشر الوعي بمراقبة وتصوير الأنواع النادرة من الطيور المهاجرة والتي تعتبر محافظة بورسعيد من المحطات الرئيسية لها على المسار الدولي العالمي لهجرة الطيور من أوروبا لأفريقيا والعكس وذلك لما تتمتع به المحافظة من تواجد الكثير من أنواع الطيور النادرة ببحيراتي المنزلة والفلامينجو ببورفؤاد.

 

الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

وأشارت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذا المهرجان بمثابة دعوة لكل هواة ومحترفي التصوير وعشاق البيئة والطبيعة للمشاركة في فعالياته وتصوير حدث هجرة الطيور في بورسعيد، وأضافت أن الهيئة شاركت في هذا الحدث بمكتب استعلامات (Information Desk) مزود بالمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية ولاسيما محافظة بورسعيد بالإضافة إلى عدد من الهدايا التذكارية والتي تم توزيعها على الحاضرين.

 

وتتضمن فعاليات الحدث إقامة معرض لصور الطيور الفائزة من مهرجان مراقبة وتصوير الطيور العام الماضي والذي سيستمر لمدة أسبوع، بالإضافة إلى فعاليات تصوير الطيور داخل بحيرة الفلامينجو ببورفؤاد ومحمية أشتوم الجميل ببحيرة المنزلة والتي تستمر لمدة أسبوع. 

 

كما قام محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتقديم دروع لكل من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، ورئيس جامعة بورسعيد تكريمًا وتقديرًا لجهودهم في تنظيم هذا الحدث، وشهادات التقدير لمجموعة العمل المنظمين للحدث.

 

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الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الطيور المهاجرة الطيور النادرة محمية أشتوم الجميل محمية آشتوم مدينة بورفؤاد وزارة السياحة والآثار

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