نائب وزير السياحة والآثار تعقد اجتماعًا مع ممثلي شركة الطيران الكويتية

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اجتماعًا مع ممثلي إحدى شركات الطيران الكويتية التي تقوم بتسيير رحلات طيران إلى عدد من المطارات المصرية.

وقام ممثلو الشركة باستعراض خطة الشركة نحو زيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعزيز الحركة الوافدة من دول الخليج العربي، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون المشترك مع الوزارة لتحقيق هذا الهدف.

خطة شركات الطيران لزيارة الرحلات إلي المقاصد السياحية المصرية

حضر الاجتماع أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

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واستهلت نائب الوزير الاجتماع باستعراض أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة في مصر والتي من بينها إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر عبر زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة. كما أشارت إلى أهمية السوق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

برنامج تحفيز الطيران

وأكدت نائب الوزير على استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة بما يُمكِنها من زيادة حجم أعمالها ونشاطها للمقصد المصري وذلك من خلال الاستفادة من برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة، إلى جانب تنفيذ الحملات الترويجية المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والشركة لتسليط الضوء على المقاصد السياحية المصرية، وتنظيم زيارات تعريفية لعدد من المدونين والمؤثرين والصحفيين لزيارة المقصد المصري والترويج له، فضلًا عن إمكانية التعاون في تنظيم لقاءات للشركة مع وكلاء السياحة والسفر في مصر لوضع حزمة البرامج المختلفة للرحلات السياحية في المقصد المصري.

ومن جانبهم، أكد ممثلو الشركة على أن المقصد السياحي المصري يعد من المقاصد الهامة لهم لما يشهده من إقبال نظرًا لما يتمتع به من مقومات سياحية جاذبة وفريدة، وأن الشركة تقوم حاليًا بتسيير رحلات إلى مطارات كل من القاهرة وسفنكس والإسكندرية وسوهاج وأسيوط والأقصر وشرم الشيخ، لافتين إلى أن الشركة تستهدف تسيير خطوط جديدة لمقاصد كل من أسوان والغردقة ومرسى علم والعلمين.