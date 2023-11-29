ضبط وتحرير 79 محضرًا ومخالفة تموينية في الإسماعيلية (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، عدة حملات تموينية، اليوم الأربعاء، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

نتائج حملات اليوم

وأسفرت الحملات اليوم، عن تحرير عدد من المحاضر التالية: فيما يخص الرقابة على المحال التجارية تم تحرير 19 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و30 محضر عدم حمل شهادة صحية، وعدد 10 محاضر إنذار بيئة، وعدد 4 سلع منتهية الصلاحية، ومحضر احتكار.

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جانب من الحملات، فيتو

‏ مجال الرقابة على المخابز

كما تم ضبط وتحرير 13 محضر مخالفات مخابز، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجن.

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

لجنة للمتابعة والرقابة

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.



جانب من الحملات، فيتو

ويأتي ذلك في إطار ‏‎تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ وتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.



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