الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بالرقابة المستمرة لضبط الأسواق

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

كلف اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.  

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تشكيل لجنة 

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق، من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية. 

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جانب من الحملات، فيتو

تنفيذ عدة حملات ميدانية 

ومن جهة أخرى ‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتنفيذ عدة حملات تموينية، اليوم الثلاثاء، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.  

جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملة 

وأسفرت الحملة اليوم، عن ضبط آحد المخازن وبحوزته كمية تقدر بـ 2760 كيلو من مخلفات الألبان والدواجن واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

كما تم ضبط أحد المخابز لتجميعه عدد 6 شيكارة دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء، وضبط أحد المخابز لتصرفهم في شيكارتين دقيق بلدي مدعم، هذا إلى جانب تحرير 168 محضرًا تموينيًا متنوعًا.  

وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية تم تحرير عن 46 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للبيع بأزيد من السعر، و60 محضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد 4 محاضر سلع مجهولة المصدر وفواتير، وعدد 3محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية. 

جانب من الحملات، فيتو

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 5 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 6 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و14 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 22 محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر تصرف في الدقيق، ومحضر لتجميع الدقيق.  

كما يمكن للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠
رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢ رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

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