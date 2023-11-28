الغرفة التجارية تكرم مدير تموين الإسماعيلية (صور)

نظمت الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي، حفل تكريم أحمد منصور، مدير مديرية التموين بالمحافظة، تقديرًا وتكريمًا لمجهوداته خلال الفترة الماضية.

أبرز الحضور خلال التكريم

وذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب الغرفة، جلال الطاهر سكرتير أول، أسامة العدوي سكرتير ثان، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبد العزيز أمين صندوق، ومن أعضاء مجلس الإدارة كلا من آمال إبراهيم، أحمد موسي، حاتم العدوي، صابر همام، علي العدوي، كمال حمودة، محمد فايق، محمد عبد المحسن، محمد السيد مدير الغرفة، رائد داود مدير الرقابة التجارية، عبد الحميد حسين مدير الرقابة التموينية.

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جانب من التكريم، فيتو

إشادة بنشاط مديرية مديرية التموين

خلال اللقاء، أكد أكرم الشافعي، رئيس تجارية الإسماعيلية، أن مديرية التموين بالاسماعيلية، قد شهدت أدواتها نشاط بالعمل والحملات التموينية ومراقبة الأسواق ومنع تداول البضائع مجهولة المصدر، فضلا عن دعم المديرية لأعضاء الشعب التجارية المختلفة بالغرفة والتعاون الدائم لمصحلة المواطن الإسمعلاوي وتوفير السلع بالأسواق، بالإضافة إلى الدفع بكميات كبيرة منها خلال مبادرة رئاسة الجمهورية لدعم السلع الأساسية.

جانب من التكريم، فيتو

من جانبه وجه أحمد منصور الشكر والتقدير لمجلس إدارة تجارية الإسماعيلية برئاسة الشافعي، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.



وكان قد أعلن أحمد منصور مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عن أسماء منافذ البيع والمجمعات الإستهلاكية المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، في المحافظة.

قائمة المنافذ المشاركة في المبادرة

وأشار إلى قائمة المنافذ المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع والتي شملت منافذ (دلتا السلام بجوار السنترال الكبير و مجمع الأهرام 2000 بمساكن الهيئة أمام الاستادو _ فرع تجزئة 1 بحي أول خلف البنك العقاري _ و فرع الأسماك بالشارع التجاري بالشيخ زايد).

جانب من التكريم، فيتو

المحال والمراكز التجارية

بالإضافة إلي مشاركة سلاسل المحال التجارية، منها 4 أفرع لسلسلة بيم، وهي الفرع المجاور لمدرسة التكنولوجيا، فرع الزهور، وفرع صبري مبدي امام مجمع الاسماعيلية الطبي، فرع بيم قرب الاستاد.

سلسلة السوبر ماركت

كما أشار مدير تموين الإسماعيلية إلي مشاركة هايبر باندا بجوار مسجد أبو المجد، الحياة ماركت ميدان فوكس، أهل الصفوة بأرض الجمعيات، مؤمن بالشارع التجاري، جنة الاسماعيلية في شارع طنطا والبحري.

ولفت إلى إنه جاري التوسع بمشاركة عدد من المنافذ بالمبادرة الوطنية بالمراكز والمدن علي نطاق محافظة الإسماعيلية.