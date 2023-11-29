الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس مياه القناة: مستعدون للانتخابات الرئاسية بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن الاستعداد الكامل للانتخابات الرئاسية القادمة ورفع حالة الطوارئ على مستوى إقليم محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك من خلال انتظام العمل بجميع المحطات سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي، والعمل بنظام الورديات. 

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وأشار الي مشاركة جميع العاملين في القطاعات والمناطق والمحطات والشبكات فى هذا الاستحقاق الدستورى، للتعبير عن آرائهم  ورسم مستقبل مصر، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة. 

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المرور على المقار الانتخابية  

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى محافظات القناة الثلاثة " السويس والإسماعيلية، وبورسعيد"، والمرور علي جميع المقار الانتخابية والتأكد من جاهزيتها، وتوفير الخطط البديلة في حالة حدوث أي طارئ، لضمان عدم تأثر العملية الانتخابية علي مدار ثلاثة أيام، وتأمين عملية وصول المياه بصفة مستمرة للجان الانتخابية، وعمل نوبتجيات للعاملين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.  

متابعة الشكاوي 

ولفت الي متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا، والاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل وكفاءة المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي للعمل بكامل طاقته.  

وضع خارطة عمل 

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، انه تم وضع خطة وخريطة عمل لتأمين جميع اللجان الانتخابية بالمياه، وتشمل أيضا العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة وهي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد". 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم إجراء المتابعة مع رؤساء قطاعات التشغيل والصيانة في حالة حدوث أي أعطال مفاجئة والتنسيق الفوري مع إدارة الشبكات، والمتابعة المباشرة والمستمرة من رؤساء القطاعات والمناطق على جميع المحطات للتأكد من سلامة طلمبات المياه، بالإضافة إلى متابعة مديري الصرف الصحي لمحطات الرفع والتأكد من انتظام سير العمل، كما تم عمل اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي. 

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم عمل سلسلة ندوات توعية للعاملين بجميع القطاعات والمناطق والمحطات بمحافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، عن أهمية المشاركة الفعالة والإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري القادم والعملية الانتخابية الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

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مياة القناة مياه الشرب الصرف الصحي محافظات القناة الانتخابات انتخابات الرئاسة

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