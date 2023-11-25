أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، انخفاض سعر الذرة المستورد والصويا بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم السبت

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم السبت، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13700 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 13700 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 12700 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة تركي بسعر 12800 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14500 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم السبت، سجلت صويا 46% بسعر 34500 جنيه للطن، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 34500 جنيه للطن، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 33 ألف جنيه للطن، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت، سجل متوسط سعر علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 22600 جنيه للطن، علف بادي 23% نحو 23 ألف جنيه للطن، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 22800 جنيه للطن، علف بادي نامي بسعر 22 ألف جنيه للطن.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20900 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم السبت نحو 20600 جنيه للطن، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 19650 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 19200 جنيه للطن.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم السبت، سعر قدره 43200 جنيها للطن، فيما بلغ سعر الردة نحو 9800 جنيه للطن، بانخفاض 450 جنيهًا عن سعره السابق، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه للطن.

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم السبت

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم السبت، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه للطن، قمح روسي 12.5% بسعر 13 ألف جنيه للطن، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12200 جنيه للطن.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم السبت

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم السبت، فبلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14700 جنيها للطن، بانخفاض 550 جنيهًا عن سعره السابق، دقيق مستخرج 27 نحو 14950 جنيهًا للطن، بانخفاض 550 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم السبت، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم السبت

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم السبت، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 57500 جنيه للطن، زيت صويا منزوع بسعر 55 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 53500 جنيه للطن.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم السبت

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه للطن، زيت ذرة مكرر بسعر 58 ألف جنيه للطن، زيت عباد مكرر بسعر 58 ألف جنيه للطن، زيت أولين مكرر بسعر 55 ألف جنيه للطن.