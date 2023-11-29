الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الخارجية الصينية: استئناف القتال في غزة قد يؤدي إلى كارثة تلتهم الشرق الأوسط

وزير الخارجية الصيني،
وزير الخارجية الصيني، فيتو

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، خلال كلمته اليوم الأربعاء في مجلس الأمن الدولي: إنه  يجب فتح مسارات جديدة لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


تحذير خطير من الخارجية الصينية بسبب العدوان على غزة 


وحذر  وزير الخارجية الصيني، من استئناف القتال في قطاع  غزة قد  يؤدي إلى كارثة تلتهم المنطقة بأكملها في الشرق الأوسط. وأضاف وزير الخارجية الصيني في تصريحاته: سنقدم مزيدا من المساعدات إلى قطاع غزة.


كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، بوقف إطلاق النار 

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الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة 


وقال أنطونيو جوتيريش في كلمته اليوم،:" نحتاج لوقف حقيقي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة العمل على مسار حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة".


ويأتي ذلك بعدما طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة وتدخل دولي للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن دولة الاحتلال الإسرائيسلي ارتكبت مئات المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، مما تسبب في سقوط ألاف الشهداء.
وأوضح أنها انتهكت الحماية الدولية المكفولة للمستشفيات، وأخرجت المرضى أثناء فترة تلقي العلاج.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، بوقف إطلاق النار. 


الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وقال أنطونيو جوتيريش في كلمته اليوم: "نحتاج إلى وقف حقيقي لإطلاق النار في قطاع غزة والعمل على مسار حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة".


ويأتي ذلك بعدما طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة وتدخل دولي للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي.


وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مئات المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، مما تسبب في سقوط آلاف الشهداء.


وأوضح أنها انتهكت الحماية الدولية المكفولة للمستشفيات، وأخرجت المرضى أثناء فترة تلقي العلاج.

 

 

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي خلال كلمته في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء: "نشكر قطر ومصر على الجهود التي أدت إلى الهدنة".

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، أنه يجب السماح للسكان في غزة بالعودة إلى ديارهم وبناء حياتهم من جديد.

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الصين العدوان على غزة غزة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الشرق الأوسط

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