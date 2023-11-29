القباج تتوجه إلى الأردن للمشاركة في أعمال اجتماع تنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة
تتوجه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمشاركة في فعاليات أعمال اجتماع تنسيق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، والذي يعقد غدا الخميس في العاصمة الأردنية عمان ضمن إطار "مبادرات اجتماعات العقبة".
الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة
ومن المقرر أن يتناول الاجتماع آلية التنسيق حول خطة عمل مشتركة للاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تهدف المناقشات إلى الوصول إلى حلول تسهم في تجاوز تحديات إيصال المساعدات إلى القطاع.
الجدير بالذكر، أنه منذ بدء الأزمة الحالية في قطاع غزة، تقوم جمعية الهلال الأحمر المصري بدور فاعل في إيصال المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، كما تسهل إدخال المساعدات التي تصل مصر من مختلف دول العالم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.