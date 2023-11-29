أبرزها الكوليرا والسرطان والجدري.. أمراض تهدد سكان غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع

أخبار غزة، أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، اليوم الثلاثاء، أن عددا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف وذلك إذا لم يتم دعم النظام الصحي في القطاع ليعود لطبيعته بسرعة.

وذكرت المتحدثة: "في نهاية المطاف، سنرى عددا أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض مقارنة بالقصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي"، واصفه الانهيار الذي شهده مستشفى الشفاء في شمال غزة بأنه "مأساة" وعبرت عن قلقها إزاء احتجاز القوات الإسرائيلية بعض طواقمه الطبية.

Advertisements

كذلك جددت عدة جهات فلسطينية وأممية تحذيراتها من الانتشار الوشيك لأوبئة خطيرة في قطاع غزة، نتيجة تدمير البنية التحتية وغياب مقومات الحياة الأساسية المتمثلة في الغذاء والماء والدواء، منذ السابع من أكتوبر.

نظام لمراقبة تفشى الأمراض ورصد الأمراض المعدية

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع الأونروا لإنشاء نظام لمراقبة تفشى الأمراض ورصد الأمراض المعدية الأكثر شيوعا مثل التهابات الجهاز التنفسي، وسط توقعات بانتشار جدري الماء والتهابات الجلد.

وحذرت وزارة الصحة بغزة، من "اندلاع موجة وبائية كبرى"، بسبب شرب مياه ملوثة وتضرر شبكات الصرف الصحي، وانعدام المستلزمات الضرورية والرعاية الصحية، وأعلنت عن 3150 إصابة بأمراض وبائية، قبل أيام.

وبين أكثر من 7 آلاف فلسطينيا سقطوا في المواجهات، قدّر مسؤول في منظمة الصحة العالمية، قبل أيام أن 1000 جثة مازالت تحت الأنقاض في غزة لم يتم تسجيلها ضمن الضحايا.

انتشار الكوليرا والجدري والسرطان

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، يقول الدكتور عادل عبد العظيم أستاذ وبائيات وأمراض متوطنة وطب وقائي، إنه بعد أي عمليات أو معارك حربية تتراكم النفايات وركام المباني المدمرة ويحدث نوع من التعفن وتحلل جثث البشر والحيوانات، خاصة التي مازالت تحت الأنقاض، وينتج عنها ميكروبات ضارة.

ويوضح أستاذ الوبائيات والطب الوقائي أنه نتيجة تلوث مياه الشرب والطعام يؤدي إلى انتشار أمراض وأوبئة خطيرة أبرزها الكوليرا، بالإضافة إلى أمراض كانت مختفية في مناطق الحروب مثل غزة، وتظهر مرة أخرى، مثل الجدري، بسبب نقص التغذية وتدهور الصحة العامة. مشددا علي أن الأدخنة السامة الناتجة عن القصف الجوي والحرائق والتدمير، تزيد من فرص انتشار السرطان، خاصة سرطان الرئة.

مرض السُل أيضا أحد أخطر الأمراض الناتجة عن تلوث الهواء، ويحذر منه أستاذ الوبائيات، والسل هو مرض معدٍ خطير يُصيب الرئتين وتنتقل البكتيريا المسببة للإصابة به من خلال الرذاذ عبر السعال والعطس.

100 ألف حالة التهاب رئوي و70 ألف حالة نزلة معوية

من جانبه، قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لـ منظمة الصحة العالمية: إن توقف مستشفيات غزة عن العمل أحدث هشاشة كبيرة في النظام الصحي، أدت لوجود نحو 100 ألف حالة التهاب رئوي و70 ألف حالة نزلة معوية، وأكثر من 37 ألف حالة التهابات جلدية في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نحو مليوني نازح في قطاع غزة بلا مأوى جراء تدمير بيوتهم، و500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة يحتاجون إلى تدخل سريع من أجل التغذية العلاجية والوقائية، ونحو 7 آلاف طفل في قطاع غزة يعانون الهزال.

وأكد أن 9 مستشفيات فقط من أصل 36 في قطاع غزة تعمل بطاقة جزئية، تخطت طاقتها الاستيعابية، وعدد كبير من الأطفال في غزة تعرضوا لحروق وبتر الأطراف وتجرى لهم عمليات جراحية في ظروف صعبة.

وأوضح أن 225 ألفا في غزة يحتاجون إلى أدوية أمراض الضغط، ونحو 45 ألفا يعانون أمراض الربو والقلب.



تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، من أن مأساة صحية تهدد قطاع غزة بسبب نقص الوقود والمياه.

وقال الناطق باسم المنظمة: إنه في حالة عدم توفير الوقود بكميات كافية "سنشهد انهيار مرافق الصرف الصحي، مما يهيئ الظروف لانتشار الأمراض وحصول مأساة"، على حد تعبيره.

وتسبب منع إسرائيل لإدخال الوقود إلى غزة في توقف ضخ الماء من 76 بئرا، إلى جانب توقف محطتي تحلية المياه التابعة للأونروا، فضلا عن توقف 15 مضخة للصرف الصحي، وهو ما يمثل خطرا شديدا على الصحة العامة.

وخلف النقص في الوقود مأساة إنسانية، بعد أن واجه أطفال خدج مصيرا مجهولا في مستشفى الشفاء بغزة، إذ توقف العمل في قسم الحضانات بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الأوكسجين، قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفيات مصر.

منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار الأمراض في غزة

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت قبل أيام إنها تشعر بقلق بالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة، حيث تسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان في الملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن: "نشعر بقلق بالغ بخصوص انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء".

وأضاف أنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة وما يربو على 44 ألف حالة إسهال في قطاع غزة المكتظ بالسكان، مشيرا إلى أن الأعداد أعلى بكثير من المتوقع، وفقا لوكالة "رويترز".

وحذرت منظمة الصحة في السابق من "أنماط تبعث على القلق" في انتشار الأمراض في قطاع غزة، حيث تسبب القصف والهجوم البري الإسرائيليين المستمرين منذ أكثر من 40 يوما، في تقويض النظام الصحي وإعاقة وصول المياه النظيفة وأدى أيضا إلى تكدس الناس في أماكن الإيواء.

إرهاق شبكة الصرف الصحي في غزة

وأدى بدء موسم الأمطار واحتمال حدوث فيضانات إلى زيادة المخاوف من إرهاق شبكة الصرف الصحي في القطاع المحاصر، المكتظ بالسكان، وانتشار الأمراض.

كما أدى غياب الوقود بالفعل إلى إغلاق محطات الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه ما يزيد من خطر تلوث المياه وتفشي الأمراض.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة إن حوالي 813 ألف نازح يقيمون في ما لا يقل عن 154 مركز إيواء تديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وحذر المكتب من أن "الاكتظاظ يؤدي إلى انتشار الأمراض بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال ما يثير مخاوف بيئية وصحية".



حماس تعلن الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية ليومين

ومساء أمس، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة.

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة.

وقالت: إنها تأمل في أن تفضي الهدنة الإنسانية في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار داخل القطاع.

وأكدت الخارجية القطرية: "هناك رسائل من الطرفين لتمديد الهدنة في قطاع غزة، والجهود مستمرة لتمديد الهدنة ليومين إضافيين لإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن والأسرى".