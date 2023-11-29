دعوة عاجلة من الأمم المتحدة حول الوضع في غزة

أحداث فلسطين وإسرائيل، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، بوقف إطلاق النار.



الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة



وقال أنطونيو جوتيريش في كلمته اليوم: "نحتاج إلى وقف حقيقي لإطلاق النار في قطاع غزة والعمل على مسار حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة".



ويأتي ذلك بعدما طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة وتدخل دولي للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مئات المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، مما تسبب في سقوط آلاف الشهداء.



وأوضح أنها انتهكت الحماية الدولية المكفولة للمستشفيات، وأخرجت المرضى أثناء فترة تلقي العلاج.

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قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي خلال كلمته في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء: "نشكر قطر ومصر على الجهود التي أدت إلى الهدنة".

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، أنه يجب السماح للسكان في غزة بالعودة إلى ديارهم وبناء حياتهم من جديد.

وأكد رياض المالكي، أن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في استشهاد ما لا يقل عن 15 ألف مدني فلسطيني.

مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة



وفي السياق ذاته، أعلن أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم، أنه بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" يأتي للتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف.

وأضاف أبو الغيط: "وهو اليوم الذي يوافق ذكرى قرار الأمم المُتحدة سنة سبعة وأربعين بتقسيم فلسطين، وما ترتّب عليه من "نكبة" الشعب الفلسطيني وإنشاء دولة إسرائيل في أعقاب جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان ارتكبتها العصابات الصهيونية، في مظلمةٍ تاريخية مُستمرة، ما زال يتعرّضُ لها الشعبُ الفلسطيني منذ أكثرَ من سبعة عقود، وتتكرر مشاهدُها وفصولُها اليوم، قتلًا وتدميرًا وتهجيرًا".