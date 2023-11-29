الشباب تختتم مبادرة «من الطلائع للطلائع» وتعقد لقاءً لحملة «شارك الكلمة كلمتك»

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات مبادرة «من الطلائع للطلائع»، وذلك تزامنًا مع اقتراب الفصل التشريعي الأول لبرلمان طلائع مصر 2023 - 2024، بمشاركة 100 عضو من المشاركين السابقين في برلمان طلائع مصر.

واستعرض المشاركون في المبادرة، آليات تنفيذ المبادرة داخل مراكز الشباب والأندية والمدارس والمعاهد الأزهرية خلال المرحلة القادمة،وتدريب الاعضاء الجدد علي عدد من المحاور الهامة أبرزها "مؤسسات الدولة وأركانها، النظام السياسي المصري، معلومات عامة حول مجلس النواب المصري (لجانه وأدواته التشريعية والرقابية، أدوار مجلس النواب المختلفة)، المهارات اللازم توافرها في النائب، دور برلمان الطلائع في تنشئة الفرد، تطور برلمان الطلائع، وكذلك تعزيز الثقافة البرلمانية من خلال التسويق لفكرة برلمان الطلائع وشرح الاستمارة الإلكترونية لتطبيقها في انتخابات محاكاة برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، بنفس لائحة وشروط الانتخابات البرلمانية".

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وتسعى المبادرة إلى إنشاء قاعدة من طلائع مصر المتمكن والمهيأ برلمانيًا وسياسيًا ومعرفيًا للعمل البرلماني مستقبلًا، لتعزيز دورهم في عملية التنمية السياسية، وإلهامهم ليكونوا روادًا في العمل البرلماني.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية، باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني، بإشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي.

وعلى هامش فعاليات المبادرة، عقدت الوزارة لقاء حواري ضمن سلسلة لقاءات الحملة القومية لــ تعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تحمل شعار « شارك.. الكلمة كلمتك »، بحضور الأستاذة إيمان عبد الجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور محمد سلمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المستشار علاء قنديل، عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات،والمستشار وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، الأستاذة راندا،مدير الإدارة العامة للبرلمان.

خلال كلماتهم جاء مجمل حديثهم:" أن الاستحقاق الدستورى بإجراء الانتخابات الرئاسية، حدث وطني هام يبرز الوجه الديمقراطي الحضاري المشرق لمصر، ويجب أن يكون الشباب على قمة مسئولياته، ووسيلة لتجديد الحياة السياسية، وهم القوة الفاعلة في مسيرة الديمقراطية التي تعد أهم منجزات هذا الوطن، ويجسد واقع وانجازات التجربة الديمقراطية المصرية في مجالي الأمن والتنمية، وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.



وزير الشباب والرياضة يلتقي وفود الملتقى الدولي لأطفال العالم 2023

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رؤساء الوفود المشاركة بالملتقى الدولي لأطفال العالم 2023، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء (الإدارة العامة للبرامج والأنشطة)، في نسخته الرابعة، تحت شعار "رسالة من أجل السلام"، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي تستمر فعالياته حتي 30 نوفمبر المقبل.

رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بكل الوفود المشاركة في النسخة الرابعة من الملتقى الدولي لأطفال العالم، التي تستضيفها مصر من أجل التأكيد علي أهمية النشء، وتعزيز الإبداع وتعليم الفنون بين أطفال العالم لبناء جسر من السلام والتفاهم بين شعوب دول العالم، وخلق جيل من الأطفال يسعى للسلام والتفاهم وتبادل الخبرات بمختلف هواياتهم، كما تهتم الوزارة بالنشء من خلال تبادل الثقافات ونشر السلام بين أطفال العالم، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية تمكين النشء فى مختلف المجالات، وإهداء الملتقى هذه السنة للطفل الفلسطيني.

وزير الشباب والرياضة يلتقي وفود الملتقى الدولي لأطفال العالم، فيتو

أشار وزير الشباب والرياضة إلي الرعاية والدعم غير المسبوق الذي تشهده المنظومة الشبابية والرياضية فى مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطى الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب والنشء، والتي تبني وتهتم بالنشء، مضيفا أن التنشئة الاجتماعية بتبدأ من الأسرة والمدرسة ودور العبادة والبيئة المحيطة بهم، موضحا أن هناك 5 آلاف برنامج تم تنفيذهم خلال خمس سنوات الماضية وشارك فيها أكثر من 131 مليون مستفيد، أكثر من 25% منها للنشء، بهدف التوعية والتعرف بحقوق الطفل المصري والثقافات الخارجية، وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تمكين النشء في مختلف المجالات، والرعاية والدعم غير المسبوقين، الذي تشهده المنظومة الشبابية في مصر.

وزير الشباب والرياضة يلتقي وفود الملتقى الدولي لأطفال العالم، فيتو

وخلال اللقاء بعث المشاركون بالملتقى رسالة سلام من أطفال العالم الي كافة دول العالم من أرض السلام مصر، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من نهضة كبيرة في مصر.