أشرف صبحي يشيد بمبادرة "من أجل إحياء الإنسانية" بمنتدى شباب العالم

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، والتي أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاقها، وذلك انطلاقًا من دور المنتدى في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التحية والتقدير الإدارة منتدى شباب العالم لإطلاق هذه المبادرة الهامة، ودعوة منتدي شباب العالم نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة مشيدة بأهداف المبادرة السامية والتي تدعو لتوحيد كافة الجهود الدولية وتوحيد شباب العالم لتعزيز مساعي السلام العالمي.

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يذكر أن هذه المبادرة تأتي بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلي تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

وتنطلق فعاليات المبادرة على مدار ثلاث أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية.

كما يأتي ذلك في إطار حرص منتدي شباب العالم على تقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم، وإيمانا منه أنه أن للسلام أن ينال استحقاقه وان للحرب أن تضع أوزارها.

وتدمج مبادرة "شباب" من أجل إحياء الإنسانية بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنييين في مناطق النزاع.

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التدشين الرسمي للكيان الشبابي "ارادة شباب مصر"، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، ليصل عدد الكيانات الشبابية إلى 43 كيانًا.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا يأتي ضمن الاهتمام الكبير بالكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كل المستويات.

أشرف صبحي يشهد التدشين الرسمي للكيان الشبابي إرادة شباب مصر، فيتو

وأكد وزير الشباب والرياضة، دعمه الكامل للكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية، موجها بتنشيط برامج وفعاليات متعددة ومتنوعة بالمحافظات من خلال مديريات الشباب والرياضة، موجهًا كل الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات بالتعاون مع المديريات لتحقيق مستهدفات الوزارة، والمساهمة في طرح الموضوعات التي من شأنها خدمة الشباب ومساعدته، فضلًا عن ابتكار واستحداث برامج جديدة لخدمة الشباب المصري، مشيرا إلى الاهتمام بتلك الكيانات يعكس إيمان وثقة الدولة المصرية في دور الشباب في تطوير المجتمع وتعزيز مكانته.

وقدم أعضاء كيان إرادة شباب مصر الشكر لوزير الشباب والرياضة على ما يبذله من جهود لتنمية نشء وشباب مصر على كل المستويات، ورعايته لكل الكيانات الشبابية التي تخدم الوطن.

أشرف صبحي يلتقي رئيسي الاتحادين المصري والإماراتي لليد

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع نبيل محمد عاشور، رئيس الإتحاد الإماراتي لكرة اليد، بحضور محمد الآمين، رئيس الاتحاد المصري، وإسلام احمد، المدير التنفيذي للإتحاد الإماراتي، وعاصم السعدني، رئيس مسابقات المحترفين بالاتحاد المصري، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية.