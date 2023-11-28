الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الشباب والرياضة يلتقى أبطال أندية المؤسسات العسكرية الرياضية الدوليين

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يلتقى أبطال أندية المؤسسات العسكرية

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أبطال أندية المؤسسات العسكرية الرياضية الدوليين بمعهد الكفاءة البدنية والرياضية للقوات المسلحة، وذلك فى إطار الرعاية الكاملة للمواهب الرياضية الذين حققوا إنجازات مشرفة للرياضة المصرية فى مختلف المحافل الدولية.

بدأت المراسم بكلمة اللواء أح حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر للارتقاء بالمنظومة الرياضية داخل القوات المسلحة لتأهيل كوادر فى مختلف الألعاب وفقًا لإستراتيجية مدروسة لتحقيق إنجازات رياضية فى كافة البطولات الدولية.

Advertisements

 

وألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة أشار خلالها إلى الإنجازات الكبيرة التى حققها لاعبو ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية الرياضية الدوليين فى كافة البطولات الرياضية المشاركين 
بها وتحقيق العديد من الميداليات المختلفة، مشيرًا إلى أن المؤسسات العسكرية الرياضية هى أحد أهم ركائز الرياضة فى مصر فهى مصنع للأبطال الرياضيين ومنجم للإنجازات والميداليات الأوليمبية والدولية.

أعقب ذلك المرور على عدد من المنشآت الرياضية بالمدرسة العسكرية الرياضية بمدينة المستقبل.

واختتمت المراسم بعقد جلسة تعاون ثنائى بين ممثلى لجنتى وزارة الشباب والرياضة وجهاز الرياضة     للقوات المسلحة لتنسيق الجهود الخاصة بإعداد أجيال رياضية قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات لرفع راية الوطن فى مختلف البطولات الرياضية الدولية والعالمية.    

أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطولات الرياضية الرياضة في مصر المؤسسات العسكرية الرياضية القوات المسلحة

مواد متعلقة

تفاصيل فعاليات ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين

"فيتو" تطلق ملحقا خاصا عن سيتي سكيب أكبر معرض عقاري فى مصر

أكبر أرشيف بالشرق الأوسط.. العدل تحمي ذاكرة مصر القضائية.. حفظ 32 مليونا و960 ألف قضية باستخدام الذكاء الاصطناعي

الأوقاف تطالب بسداد مصروفات مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

4 وزراء يشهدون احتفالية ختام مبادرة دوي لتمكين الطفل المصري

وزير التعليم: بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها على رأس الأولويات

تنسيق الجامعات، أسماء 500 طالب أوائل الثانوية العامة علمي رياضة 2023

تنسيق الجامعات، أسماء 500 طالب من أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية

كلمة السر جثث القتلى، خبير يوضح لفيتو مصير الهدن المقبلة لجيش الاحتلال بعد استعادة كافة الأسرى

عهد التميمي أيقونة المقاومة منذ طفولتها.. صفعت جنديا إسرائيليا وتصدرت قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم (فيديوجراف )

رئيسة المجر تستقل قطارا من محطة مصر برمسيس حتى الجيزة (صور)

من هو خوسيه لويس سييرا المرشح لتدريب الزمالك

مدبولي: الحكومة ومجلس النواب يشهدان معا أزمات غير مسبوقة

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو ترتفع 7 جنيهات في سوق العبور

الأرز بـ 32، والسكر يسجل 60 جنيهًا، التحركات السعرية في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم الثلاثاء

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

في درجة حرارة أقل من 30، أفضل طريقة لغسل الـ "كوتشي"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، 280 جنيهًا أعلى سعر لكيلو سمك موسى بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو ترتفع 7 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام مصطفى محمد في عيد ميلاده الـ 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نقش الحناء في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث فى القريب

قبل انتخابات الرئاسة، أعرف حكم الشرع فيمن يمتنع عن التصويت

أسامة قابيل: الزوج يجب أن يستأذن زوجته قبل دخول البيت فى هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية