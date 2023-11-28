وزير الشباب والرياضة يلتقى أبطال أندية المؤسسات العسكرية الرياضية الدوليين

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أبطال أندية المؤسسات العسكرية الرياضية الدوليين بمعهد الكفاءة البدنية والرياضية للقوات المسلحة، وذلك فى إطار الرعاية الكاملة للمواهب الرياضية الذين حققوا إنجازات مشرفة للرياضة المصرية فى مختلف المحافل الدولية.

بدأت المراسم بكلمة اللواء أح حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر للارتقاء بالمنظومة الرياضية داخل القوات المسلحة لتأهيل كوادر فى مختلف الألعاب وفقًا لإستراتيجية مدروسة لتحقيق إنجازات رياضية فى كافة البطولات الدولية.

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وألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة أشار خلالها إلى الإنجازات الكبيرة التى حققها لاعبو ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية الرياضية الدوليين فى كافة البطولات الرياضية المشاركين

بها وتحقيق العديد من الميداليات المختلفة، مشيرًا إلى أن المؤسسات العسكرية الرياضية هى أحد أهم ركائز الرياضة فى مصر فهى مصنع للأبطال الرياضيين ومنجم للإنجازات والميداليات الأوليمبية والدولية.

أعقب ذلك المرور على عدد من المنشآت الرياضية بالمدرسة العسكرية الرياضية بمدينة المستقبل.

واختتمت المراسم بعقد جلسة تعاون ثنائى بين ممثلى لجنتى وزارة الشباب والرياضة وجهاز الرياضة للقوات المسلحة لتنسيق الجهود الخاصة بإعداد أجيال رياضية قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات لرفع راية الوطن فى مختلف البطولات الرياضية الدولية والعالمية.