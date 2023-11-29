وزير الشباب والرياضة يلتقي وفود الملتقي الدولي لأطفال العالم 2023

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رؤساء الوفود الشاركة بالملتقي الدولي لأطفال العالم 2023، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء (الإدارة العامة للبرامج والأنشطة)، في نسخته الرابعة، تحت شعار "رسالة من أجل السلام"، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي تستمر فعالياته حتى 30 نوفمبر المقبل.

ورحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بكل الوفود المشاركة في النسخة الرابعة من الملتقي الدولي لأطفال العالم، التي تستضيفها مصر من أجل التأكيد علي أهمية النشء، وتعزيز الابداع وتعليم الفنون بين أطفال العالم لبناء جسر من السلام والتفاهم بين شعوب دول العالم، وخلق جيل من الأطفال يسعي للسلام والتفاهم وتبادل الخبرات بمختلف هواياتهم، كما تهتم الوزارة بالنشء من خلال تبادل الثقافات ونشر السلام بين أطفال العالم، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية تمكين النشء فى مختلف المجالات، وإهداء الملتقي هذه السنة للطفل الفلسطيني.

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وزير الشباب والرياضة يتلقي وفود الملتقى الدولي لأطفال العالم، فيتو

أشار وزير الشباب والرياضة إلي الرعاية والدعم غير المسبوق الذى تشهده المنظومة الشبابية والرياضية فى مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطى الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب والنشء، والتي تبني وتهتم بالنشء.

واضاف أن التنشئة الاجتماعية بتبدأ من الأسرة والمدرسة ودور العبادة والبيئة المحيطة بهم، موضحا أن هناك 5 آلاف برنامج تم تنفذهم خلال خمس سنوات الماضية وشارك فيها أكثر من 131 مليون مستفيد، أكثر من 25% منها للنشء، بهدف التوعية والتعرف بحقوق الطفل المصري والثقافات الخارجية، وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تمكين النشء في مختلف المجالات، والرعاية والدعم غير المسبوقين، الذي تشهده المنظومة الشبابية في مصر.

وزير الشباب والرياضة يتلقي وفود الملتقى الدولي لأطفال العالم، فيتو

وخلال اللقاء بعث المشاركون بالملتقي رسالة سلام من أطفال العالم الي كافة دول العالم من أرض السلام مصر، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من نهضة كبيرة في مصر.

وزير الشباب والرياضة يتلقي وفود الملتقى الدولي لأطفال العالم، فيتو

وحضر اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، هالة عثمان مدير عام الإدارة العامة البرامج والأنشطة، الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.

جدير بالذكر، يشارك في الملتقى أكثر من 700 طفل، من 33 دولة، تتمثل في (الاردن، السودان، أرمينيا، الأرجنتين، سوريا، رومانيا، اليابان، تونس، نيجيريا، بلغاريا، باكستان، ليبيا، ليتوانيا، اليونان، البوسنة والهرسك، اندونيسيا، بولندا، العراق، الكاميرون، إيطاليا، بنجلاديش، غينيا الاستوائية، اسبانيا، ميانمار، اليمن، تنزانيا، فيتنام، انجولا، سريلانكا، تايلاند، فلسطين، صربيا، والبلد المستضيف مصر)، للمرحلة السنية من 12: 17 سنة، وكذلك الفرق الفنية الفائزة كنوز مصرية.

أشرف صبحي يجتمع مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين

من ناحية أخرى، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماع مع السادة أعضاء المجلس الاستشاري للجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، والتي تهدف الى توفير رعاية طبية للرياضيين بمختلف أنواعهم، بحضور السادة مسؤولي التواصل بقطاعات الصحة المختلفة، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والصحة وأساتذة الجامعات.

وأكد أشرف صبحي على أن العمل التنفيذي للخروج بصورة نهائية لمنظومة التامين الطبي على الرياضيين بمختلف أنواعها قد بدأ بالفعل من أجل البدء في المشروع الذي سيقدم خدمات طبية مختلفة لجميع الرياضيين، موضحًا أن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرياضيين والأبطال الرياضيين، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات المتكاملة والرعاية اللائقة لهم تقديرا لهم ولدورهم، والعمل على توفير مظلة علاجية كريمة للرياضيين.

أشرف صبحي يجتمع مع المجلس الاستشاري للجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، فيتو

وأشار وزير الرياضة إلى أنه تم البدء في التوصيات التي خرجت من اللجنة العليا من أجل البدء في الخروج بالشكل النهائي لمنظومة الرعاية الطبية للرياضيين، مع عمل دراسة متكاملة تشمل الفئات وطرق واماكن العلاج مع التأكيد والتشديد على سرعة التعامل مع الرياضيين في الحالات والاختصاصات المختلفة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمنظومة، بجانب استطلاع رأي الرياضيين بعد تلقي الخدمة للعمل علي تطويرها بصورة مستمرة.