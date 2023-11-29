خطة وزارة النقل تحويل أتوبيسات القاهرة للعمل بالغاز بدلا من السولار

تدرس هيئة وجهاز النقل البري وضع شروط جديدة للترخيص للتشغيل للنقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى على أن تشمل عدم الترخيص لأي مركبة أو أتوبيس لا يعمل بالغاز الطبيعي في التراخيص الجديدة للشركات خلال الفترة القادمة.

وتأتي الخطوة التي يدرسها النقل البري فى إطار خطط النقل للتحول الى النقل الأخضر بما يتوافق مع سياسات الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة وبما يساهم فى دعم المشروعات القومية في قطاع النقل الأخضر

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ويعمل جهاز تنظيم النقل البري على اتباع إستراتيجية لتوفير السولار والحد من استخدامه بسيارات وأتوبيسات النقل الجماعى على ان يكون الاتجاة العام للعمل بالغاز الطبيعى كبديل عنة خلال الفترة القادمة

يذكر ان مجلس الوزراء تناول فى اجتماعه، جانبًا آخر يتعلق بتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث أوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالي عدد الأتوبيسات 2262 أتوبيسًا، حيث إن المستهدف تعديله في كل مرحلة من مراحل العمل 377 أتوبيسًا منها 327 بالقاهرة و50 أتوبيسًا بالإسكندرية، مؤكدًا أنه تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى وتحويل وتسليم 377 أتوبيسًا في المحافظتين، وقال: هناك حرص أيضا على زيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية؛ حيث تم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، حيث تم الدفع بها للمشاركة في أعمال قمة المناخ COP27.



وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهم للغاية في إطار جهود الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.