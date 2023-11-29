الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

خطة وزارة النقل تحويل أتوبيسات القاهرة للعمل بالغاز بدلا من السولار

أتوبيس، فيتو
أتوبيس، فيتو

تدرس هيئة وجهاز النقل البري وضع شروط جديدة للترخيص للتشغيل للنقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى على أن تشمل عدم الترخيص لأي مركبة أو أتوبيس لا يعمل بالغاز الطبيعي في التراخيص الجديدة للشركات خلال الفترة القادمة.

 

وتأتي الخطوة التي يدرسها النقل البري فى إطار خطط النقل للتحول الى النقل الأخضر بما يتوافق مع سياسات الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة  وبما يساهم فى دعم المشروعات القومية  في قطاع النقل الأخضر 

 

Advertisements

ويعمل جهاز تنظيم النقل البري على اتباع إستراتيجية لتوفير السولار والحد من استخدامه بسيارات وأتوبيسات النقل الجماعى على ان يكون الاتجاة العام للعمل بالغاز الطبيعى كبديل عنة خلال الفترة القادمة 

 

يذكر ان مجلس الوزراء تناول فى اجتماعه، جانبًا آخر يتعلق بتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث أوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالي عدد الأتوبيسات 2262 أتوبيسًا، حيث إن المستهدف تعديله في كل مرحلة من مراحل العمل 377 أتوبيسًا منها 327 بالقاهرة و50 أتوبيسًا بالإسكندرية، مؤكدًا أنه تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى وتحويل وتسليم 377 أتوبيسًا في المحافظتين، وقال: هناك حرص أيضا على زيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية؛ حيث تم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، حيث تم الدفع بها للمشاركة في أعمال قمة المناخ COP27. 
       
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهم للغاية في إطار جهود الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

txt

البورصة: الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار على سرعة إنهاء طلبات نقل ملكية أسهم شركات الصحة والدواء

txt

علماء روس وصلوا بيونج يانج لتشغيل القمر الصناعي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المشروعات القومي التراخيص الجديدة شروط الترخيص جهاز تنظيم النقل البرى جهاز النقل البرى

مواد متعلقة

السيسي يستعرض مع نظيره التونسي جهود مصر لاستغلال الهدنة فى غزة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 28-11-2023

الأكثر قراءة

مسؤولون أمريكيون يحذرون إسرائيل: تعلموا الدروس من معارك شمال غزة

إيلون ماسك يرد على دعوة حركة حماس لزيارة قطاع غزة

هجوم على سيلينا جوميز بسبب حضورها فرح صديقها الإسرائيلي (فيديو)

وصفة رذاذ الحليب لشعر أملس وناعم كالحرير

مختار مختار لـ كولر بعد لقطة مباراة سموحة: اسكت وما تردش على الجمهور

جيش الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المستشفيات في جنين (فيديو)

ارتفاع سعر السكر لـ 60 جنيها، وهذه أسعار بدائله في الأسواق

خطة وزارة النقل تحويل أتوبيسات القاهرة للعمل بالغاز بدلا من السولار

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

كلبة تخطف الأنظار في الدفعة الخامسة من تبادل الأسرى بغزة، ما قصتها؟ (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني ويمنعه من تحقيق مكاسب في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية