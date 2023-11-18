السبت 18 نوفمبر 2023
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رياضة

علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة سلبية بعد انتهاء معسكر بورسعيد (صور)

تدريب المصري، فيتو
تدريب المصري، فيتو

منح علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي لاعبيه راحة سلبية بداية من غدا الأحد عقب انتهاء المعسكر المقام حاليا في بورسعيد.

وخاض فريق المصري البورسعيدي مرانه الختامي اليوم السبت بمعسكره الحالي بمدينة بورسعيد قبل العودة مرة أخري إلي القاهرة للدخول في معسكرآخر.

وانتهت التقسيمة التي شهدها مران المصري التعادل بين الفريقين.

وكان المصري البورسعيدي بدأ معسكره الحالي ببورسعيد الثلاثاء الماضي.

ويستأنف المصري تدريباته باستاد الكلية الحربية بالقاهرة الثلاثاء القادم استعدادا للدوري المصري الممتاز.

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إلغاء معسكر المصري بالغردقة

ووافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة خلال فترة التوقف الحالية

موعد مباراة المصري وانبي

ويستعد فريق المصري لاستئناف مبارياته بالدوري الممتاز والتي يستهلها بملاقاة نظيره فريق إنبي، والمقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل.

 

 

 

تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

 وقررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة فيوتشر والمصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

إصابة عبد الرحيم دغموم

ويواصل الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب النادي المصري تدريباته التاهيلية تمهيدًا للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

ويدرس مسئولو النادي المصري إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق إلى قائمة الفريق فى يناير المقبل،وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة فى بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع فى الرباط الصليبي.

وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى نهائي كأس الرابطة والتى انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضًا برنامجه التأهيلي.

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

 

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موعد مباراة المصري وإنبي المصري البورسعيدي علي ماهر بورسعيد الدوري الممتاز

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