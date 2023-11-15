النادي المصري: علي ماهر طلب عقد اجتماع للرد على جميع التساؤلات (صور)

أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، دعم مجلس إدارة النادي لعلي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن ببورسعيد: "ندعم الكابتن علي ماهر فهو مدرب كبير وله اسم ومع طموحات جماهير النادي المصري".

وتابع: “وصلنا تساؤلات عديدة ونحاول الرد عليها والنادي تسلم تركة كبيرة، والأمور الفنية نتركها جانبا للمدير الفني ولكن آن الآوان أن يتم الرد عليها من الكابتن على ماهر لتهدئة الجميع”.

Advertisements

وكشف أن علي ماهر هو من طلب الاجتماع مع الصحفيين وأصر عليه لتوضيح كافة الأمور للجميع.

ويعقد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال معسكره الآن ببورسعيد مؤتمرا صحفيا للإجابة عن كافة تساؤلات السادة الصحفيين فيما يتعلق بالفريق.

ويأتي المؤتمر لتهدئة حالة الغضب التي انتابت الشارع البورسعيدي، بسبب تدهور نتائج ومستوى الفريق وآخرها الهزيمة برباعية على يد البنك الأهلي.

وسافر الفريق البورسعيدي إلى بورسعيد مساء أول أمس الإثنين للدخول في معسكر مغلق آخر بدا تدريباته اليوم الثلاثاء.

هل يرحل علي ماهر عن المصري؟

وبدأت تعلو بعض الأصوات داخل مجلس إدارة النادي المصري بضرورة رحيل علي ماهر، وإن حال الفريق المتدهور ليس بسبب اللاعبين فقط بل أن المدير الفني يتحمل جزءً كبيرا من تلك المسئولية أيضًا.

وأكد مصدر داخل النادي المصري، أن أخطاء علي ماهر، وعدم تركيزه أصبح واضحا للجميع لدرجة أن بعض اللاعبين القدامى للمصري انتقدوا طريقته وأبرزوا أخطاءه في التشكيل وطريقة اللعب، إضافة إلى الغضب الجماهيري الشديد وهو ما حمس بعض أعضاء مجلس الإدارة بالمطالبة برحيله لا سيما مع الغليان الذي يشهده الشارع البورسعيدي بسبب نتائج الفريق.

ويرى بعض أعضاء مجلس المصري أنه تمت تلبية وتوفير جميع طلبات علي ماهر سواء المادية أو البشرية من لاعبين مميزين وهو ما يتمناه أي مدير فني.

وحرص علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على توجيه رسالة شديدة اللهجة للاعبيه عقب الهزيمة أمام فريق البنك الأهلي برباعية نظيفة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وهدد علي ماهر لاعبيه من الاستمرار في تلك الحالة من تراجع المستوى والنتائج بالدوري الممتاز وان الاستبعاد من التشكيل الأساسي بمباريات الفريق القادمة سيكون القرار الحاسم بعد إيقاف المستحقات المالية.

وشدد المدير الفني للمصري على أن المشاركة ستكون فقط للاعب الأكثر جاهزية وحماس وحب للفريق البورسعيدي ومصلحته، لاسيما أن الفريق متاح ومتوفر له جميع الامكانيات.

إلغاء معسكر المصري بالغردقة

ووافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة خلال فترة التوقف الحالية

موعد مباراة المصري وانبي

ويستعد فريق المصري لاستئناف مبارياته بالدوري الممتاز والتي يستهلها بملاقاة نظيره فريق إنبي، والمقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل.

تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

وقررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة فيوتشر والمصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

إصابة عبد الرحيم دغموم

وبدأ الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب النادي المصري تدريبات الجري فى صالة الجيم تمهيدًا للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

ويدرس مسئولو النادي المصري إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق إلى قائمة الفريق فى يناير المقبل،وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة فى بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع فى الرباط الصليبي.



وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى نهائي كأس الرابطة والتى انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضًا برنامجه التأهيلي.

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

واختير أحمد عيد لاعب المصري ضمن القائمة المختارة للبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي للانضمام لمعسكر نوفمبر استعدادًا لأوليمبياد باريس.

أحمد وهبة ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر للشباب

وأعلن الكابتن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا " المرحلة العمرية 2005" عن القائمة النهائية للمنتخب المشارك في بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.