علي ماهر يطمئن على جاهزية ميدو جابر وايتوجا قبل مواجهة إنبي

اطمأن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على جاهزية ميدو جابر وفرانك ايتوجا قبل مواجهة إنبي القادمة بالدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري وإنبي

ويستعد فريق المصري لمواجهة نظيره فريق إنبي، والمقرر إقامته بالجولة السابعة من الدوري على ستاد الجيش ببرج العرب في الرابعة عصر الجمعة المقبل الموافق الاول من ديسمبر القادم.

وعاني ميدو جابر من إجهاد في منطقة الحوض نتيجة إصابته بالتهاب في عظام الحوض وهو الأمر الذي استلزم خضوعه لبرنامج علاجي مكثف لظا بعده الانتظام في تدريبات الفريق الجماعية الخميس الماضي.

معسكر المصري بالقاهرة

واستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته بمعسكر القاهرة الذي بدأ الأحد الماضي على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لخوض مباراة



وعقب نهاية المباراة الودية للفريق الأول للكرة بالنادي المصري والتي جمعته بنظيره فريق تليفونات بني سويف وانتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة،قرر الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد فقط.

استعدادات المصري لعقد الجمعية العمومية العادية

أتمت إدارة النادي المصري كافة الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية العادية للنادي والمقرر إقامتها السبت المقبل الموافق الثاني من ديسمبر بمقر ( فرع الضواحي 1 - النادي الاجتماعي ) وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

وقد تحدد جدول أعمال الجمعية العمومية للمصري البورسعيدي على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.

البند الثاني: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

البند الثالث: اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.

البند الرابع: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

البند الخامس : النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

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وحدد النادي المصري عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالاجتماع المقرر إقامته يوم السبت القادم، ويقام الاجتماع العادي للجمعية العمومية يوم السبت ٢ ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساء.

الجمعية العمومية للنادي المصري

وجاء ذلك بعد اعتماد إجراءات الجمعية العمومية وغلق باب تجديد العضوية قبل موعد الانعقاد بحد أقصى ١٥ يومًا.

وعدد من لهم حق الحضور ٦٥٨٠ عضوًا ويكتمل النصاب القانوني بحضور ١٠٠٠ عضو ومن لهم حق الحضور، المسدد للعضوية في عام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.

وتم فصل عضوية ما يقرب من ٩٠٠ عضو بسبب عدم السداد لخمسة أعوام على التوالي

المصري وفاركو

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، على نظيره فريق فاركو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر الأربعاء الماضي على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة السابعة من الدوري المصري والتي تجمعه بفريق إنبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة الموافق الأول من ديسمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

وقررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة فيوتشر والمصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.