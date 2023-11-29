الموت يفجع أرملة الشهيد أحمد منسي

أعلنت منارسليم أرملة البطل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي عن وفاة والدتها هدى حافظ (موظفة علي المعاش) بعد صراع مع المرض وذلك منذ عدة أيام وأشارت إلي أنه تم تشييع الجثمان بمقابرالعائلة بمسقط رأسها بمركز منيا القمح في الشرقية بحضور الأقارب.

أرملة الشهيد المنسي تعلن وفاة والدتها

وأعلنت أرملة البطل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي في وقت سابق إنها أحيت الذكرى السادسة لاستشهاده برفقة أولادها بقبره بتلاوة القرآن والدعاء له في قبره.

وحفر أحمد منسي اسمه في تاريخ العسكرية المصرية الحديثة، بكونه البطل الذي تصدى بكل بسالة وصمود مع رجاله للجماعات التكفيرية المتطرفة، التي حاولت بعد ثورة ٢٠١١ اتخاذ سيناء وطنا لها، ونسيت أن سيناء ملك مصر وشعبها، وأن الشعب المصري لا يفرط في حبة رمل منذ فجر التاريخ، وقام منسي كأجداده بالدفاع عن الأرض بروحه الطاهرة.

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محطات من حياة البطل الشهيد العقيد أحمد المنسي “الأسطورة”



- ولد أحمد منسي في ٤ أكتوبر عام ١٩٧٨ بمركز منيا القمح بالشرقية، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة ٩٨ ضابطا.



- التحق بسلاح الصاعقة وخدم في الوحدة ٩٩٩ قتال، ثم دورة القوات الخاصة، ثم سافر إلي أمريكا عام ٢٠٠٦ وحصل على فرقة سيل هناك.



- ثم حصل علي ماجستير العلوم العسكرية ودورة أركان حرب، ثم تولي قيادة الكتبية ١٠٣ خلفا للعقيد رامي حسنين الذي استشهد في ٢٠١٦.



- لم يجلس منسي في الكتبية بل كان يخرج لمهاجمة التكفيريين والعناصر الإرهابية ويقتحم أوكارهم .

- قام باتخاذ أحد منازل أهالي سيناء في منطقة البرث، وكانت منطقة خطيرة جدا لقطع الطريق على الإرهابيين ومنعهم من تهريب الأسلحة أو دخول مقاتلين أجانب إلي سيناء.

الشهيد المنسي،فيتو

- يوم ٧ يوليو ٢٠١٧ هاجمت مجموعات مسلحة من التكفيريين كمين البرث، للقضاء علي منسي ورجاله بعد أن أصابهم بالهلع والخوف ولاحقهم وكبدهم خسائر كبيرة.



- بدأ التعامل مع الكمين وحاصروا الموقع، لكن الأبطال بقيادة منسي دافعوا بأرواحهم عن الكمين، حيث صعد المنسي إلي سطح الكمين، وظل يقاتل بشجاعة ويصطاد التكفيريين حتي أصابته رصاصة سقط علي أثرها شهيدا ليضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والبطولة.