حماس توافق على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة، قولها إن حركة حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام.
تمديد الهدنة
وأمس، أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأنّ "إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة في غزة 9 أيام إذا أطلقت "حماس" 10 أسرى كل يوم".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مصادر، بأنّ "التقديرات في إسرائيل تشير إلى إمكانية تمديد الاتفاق لمدة يوم أو يومين على الأقل".
ويأتي ذلك في وقت تستضيف فيه الدوحة اجتماعات تضم رئيس "الموساد" الإسرائيلي ومدير الـ"CIA"، حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية: الاتفاق الجديد الذي يجري بحثه في قطر يتضمن إطلاق سراح كل الأسرى بغزة بمن فيهم الجنود.
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