الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

الوادي الجديد ترسل 100 طن مساعدات غذائية دعمًا للأشقاء في غزة

قافلة أغاثة لأهالي
قافلة أغاثة لأهالي غزة، ڤيتو

 أعلنت محافظة الوادي الجديد، انطلاق قافلة الإغاثة المُقدمة من أهالي ومستثمري الوادي الجديد، والتي تضم ١٠٠ طن من المساعدات الغذائية؛ دعمًا للأشقاء بقطاع غزة، تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين.

وأكد اللواء محمد الزملوط، استمرار المساعدات التي تأتي من منطلق المسئولية الإنسانية والاجتماعية، معبرا عن شكره لجميع الجهات الداعمة في هذا العمل من متبرعين ورجال الأعمال ومستثمرين وجمعيات خيرية.

وأعرب محافظ الوادى الجديد، أثناء تحرك سيارات القافلة من أمام ديوان عام المحافظة، عن سعادته لحضوره هذه الفعالية المهمة التي تشهد إطلاق أكبر قافلة إغاثة شاملة موجهة لأشقائنا في قطاع غزة، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إرسال قافلة شاملة مُحمّلة بكمياتٍ ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزّة، ومؤازرته في ظروفه العصيبة الحالية.

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ولفت الزملوط، إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، الذين يواجهون هذه الظروف الأليمة.

 يذكر أن اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تابعا في وقت سابق مبادرة أهالي المحافظة للتبرع لدولة فلسطين على إثر الأحداث الأخيرة، ترافقهم حنان مجدي نائب المحافظ، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية، وذلك تضامنًا مع فلسطين الشقيقة.

حيثُ تفقّد الوفد مجمع التمور التابع للمحافظة، وصرّح المحافظ أنه تم تعبئة ١٠٠ طن من التمور لنقلها إلى الأشقاء في غزة من منطلق ما يحتمه الواجب الإنساني، مُشيرًا إلى تحرك الشاحنة غدًا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري.
 

 

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