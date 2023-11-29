دوري أبطال أوروبا، ارتفعت عدد الأندية المتأهلة إلي دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بعد إنتهاء مباريات اليوم الأول للجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتأهل الرباعي برشلونة الاسباني وبوروسيا دورتموند الالماني ولاتسيو الايطالي وأتلتيكو مدريد الاسباني الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد تحقيقهم الفوز ضمن الجولة الخامسة وقبل الاخيرة.

وكان برشلونة فاز على ضيفه بورتو البرتغالي 2-1، وبوروسيا دورتموند الالماني على مضيفه ميلان الايطالي 3-1، ولاتسيو الايطالي على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 2-0، وأتلتيكو مدريد الإسباني على مضيفه فينورد الهولندي 3-1.

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10 أندية تحجز مقعدها في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ووصل عدد الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلي 10 أندية كالتالي

بايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الأولى)

ريال مدريد الإسباني ( المجموعة الثالثة)

إنتر ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني ( المجموعة الرابعة)

أتلتيكو مدريد ولاتسيو (المجموعة الخامسة)

بوروسيا دورتموند (المجموعة السادسة)

مانشستر سيتي الانجليزي ولايبزيج الألماني (المجموعة السابعة)

برشلونة (المجموعة الثامنة)

وتختتم اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



جالطة سراي ضد مانشستر يونايتد - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

إشبيلية ضد آيندهوفن - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن - الساعة 10 مساء علي قناة beIN Sports HD 3

بنفيكا ضد انتر ميلان - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ريال سوسييداد ضد ريد بول سالزبورج - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ريال مدريد ضد نابولى - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

سبورتنج براجا ضد يونيون برلين - الساعة 10 مساء علي قناة beIN Sports HD 6

آرسنال ضد لانس - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مجموعات دوري أبطال أوروبا



المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

نتائج الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



لاتسيو 1-0 فينورد

شاختار دونيتسك 1-0 برشلونة

أتلتيكو مدريد 6-0 سيلتك

مانشستر سيتي 3-0 يونج بويز

سرفينيا زفيزدا 1-2 لايبزيج

بورتو 2-0 رويال أنتويرب

بروسيا دورتموند 2-0 نيوكاسل يونايتد

ميلان 2-1 باريس سان جيرمان

ريد بول سالزبورج 0-1 إنتر ميلان

بايرن ميونيخ 2-1 جالاتا سراي

ريال سوسيداد 3-1 بنفيكا

ريال مدريد 3-0 سبورتنج براجا

إيندهوفن 1-0 لانس

كوبنهاجن 4-3 مانشستر يونايتد

أرسنال 2-0 أشبيلية

نابولي 1-1 يونيون برلين

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

أشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان



نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2

فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0

فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2

فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0

تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2

فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1

فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2

فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2

فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2

فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1

تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0

فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0

فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1

تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2

فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز بايرن ميونخ علي مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال علي أيندهوفن 4-0

فوز نابولي علي سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد علي يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد علي سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان علي دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي علي النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج علي يونج بويز 3-1

فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو علي شاختار 3-1