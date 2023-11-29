أتلتيكو مدريد يقسو على فينورد الهولندي ويتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تأهل فريق أتلتيكو مدريد إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على فينورد الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الخامسة من دور المجموعات.



هدف أتلتيكو مدريد الأول جاء عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجله لوتشاريل جيروترويدا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 14.

وعزز ماريو هيرموسو تفوق كتيبة دييجو سيميوني بعدما سجل الهدف الثاني، في الدقيقة 57.

وقلص فينورد النتيجة بتسجيله هدفًا عن طريق اللاعب ماتس ويفر في الدقيقة 71، ولكن هدايا النيران الصديقة عادت من جديد بعدما سجل سانتياجو خيمينيز هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، ليمنح أتلتيكو مدريد الهدف الثالث في الدقيقة 81.

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بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد فينورد عند 6 نقاط في المركز الثالث.

كما تأهل لاتسيو إلى دور الـ16 كثاني المجموعة نفسها، برصيد 10، بعد فوز أتلتيكو مدريد ضد فينورد، وانتصار النسور على سيلتيك بثنائية نظيفة.