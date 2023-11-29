بوروسيا دورتموند يحجز مقعده بثمن نهائي دوري الأبطال بإسقاط ميلان في عقر داره

حجز بوروسيا دورتموند مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بتغلبه على ميلان في عقر داره بنتيجة (3-1)، الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

خسارة ميلان

ثلاثية دورتموند جاءت بأقدام ماركو رويس "ركلة جزاء"، جيمي بينوي جيتينز وكريم أديمي في الدقائق 10، 59 و69، فيما أحرز صامويل تشوكويزي هدف ميلان الوحيد (ق 37).

بهذه النتيجة، حافظ دورتموند على صدارة المجموعة السادسة بوصوله للنقطة 10، فيما تذيل ميلان الترتيب بتوقفه عند 5 نقاط.

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وفي مباراة أخرى، تأهل فريق أتلتيكو مدريد إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على فينورد الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الخامسة من دور المجموعات.



هدف أتلتيكو مدريد الأول جاء عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجله لوتشاريل جيروترويدا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 14.

وعزز ماريو هيرموسو تفوق كتيبة دييجو سيميوني بعدما سجل الهدف الثاني، في الدقيقة 57.

وقلص فينورد النتيجة بتسجيله هدفًا عن طريق اللاعب ماتس ويفر في الدقيقة 71، ولكن هدايا النيران الصديقة عادت من جديد بعدما سجل سانتياجو خيمينيز هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، ليمنح أتلتيكو مدريد الهدف الثالث في الدقيقة 81.

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بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد فينورد عند 6 نقاط في المركز الثالث.

كما تأهل لاتسيو إلى دور الـ16 كثاني المجموعة نفسها، برصيد 10، بعد فوز أتلتيكو مدريد ضد فينورد، وانتصار النسور على سيلتيك بثنائية نظيفة.