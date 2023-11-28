أنشيلوتي يحشد أسلحته في قائمة ريال مدريد ضد نابولي بدوري أبطال أوروبا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة نابولي، المقرر لها غدا الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وشهدت اختيارات أنشيلوتي، غياب تيبو كورتوا وكيبا أريزابالاجا وميليتاو وأردا جولر وكامافينجا وتشواميني ولوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور.

وفي المقابل، ظهر في قائمة الميرنجي، ثيو زيدان، نجل الأسطورة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق.



قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: لونين - فران جونزاليس - كانازاريس

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الدفاع: كارفاخال - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي

الوسط: بيلينجهام - توني كروس - فالفيردي - سيبايوس - ماريو مارتن - نيكو باز - ثيو زيدان

الهجوم: رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز - جونزالو.

مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع أنشيلوتي

من ناحية أخرى كشفت الصحفية الإسبانية أرانتشا رودريجز، عن مفاجأة بالكشف عن تلقي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عرضًا آخر بخلاف رغبة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في التعاقد معه لتولي تدريب البرازيل.

ووفقًا للصحفية أرانتشا رودريجز فإن أنشيلوتي لديه عرض من ناد إنجليزي يرتدي اللون الأحمر، في إشارة إلى مانشستر يونايتد بحسب التقارير الإسبانية، إذ يمر ليفربول وآرسنال باستقرار كبير مع المدربين ميكيل أرتيتا ويورجن كلوب.

وسبق أن ارتبط اسم أنشيلوتي بقيادة مانشستر يونايتد أكثر من مرة آخرها العام الماضي.

ووفقًا للصحفية أرانتشا فإنه رغم العرض الإنجليزي، يبقى استمرار أنشيلوتي مع ريال مدريد أقرب من رحيله، إذ تميل إدارة النادي الإسباني لتجديد عقده.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف أمام جيرونا كما ضمن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب برنامج الشيرنجيتو، فإن مدرب ريال مدريد العام القادم سيكون أنشيلوتي وليس زين الدين زيدان أو تشابي ألونسو أو أي مدرب آخر.