ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا، تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.
مجموعات دوري أبطال أوروبا
المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.
المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.
المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.
المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.
المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.
المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.
المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.
وجاء ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة كالتالي
ترتيب المجموعة الأولي في دوري أبطال أوروبا
1- بايرن ميونخ: 12 نقطة
2- كوبنهاجن: 4 نقاط
3- جالطة سراي: 4 نقاط
4- مانشستر يونايتد: 3 نقاط
ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا
1- أرسنال: 9 نقاط
2- أيندهوفن: 5 نقاط
3- لانس: 5 نقاط
4- إشبيلية: نقطتين
ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا
1- ريال مدريد: 12 نقطة
2- نابولي: 7 نقاط
3- براجا: 3 نقاط
4- يونيون برلين: نقطة واحدة
ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا
1- ريال سوسييداد: 10 نقاط
2- إنتر ميلان: 10 نقاط
3- ريد بول سالزبورج: 3 نقاط
4- بنفكيا: بلا نقاط
ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا
1- أتلتيكو مدريد: 8 نقاط
2- لاتسيو: 7 نقاط
3- فيينورد: 6 نقاط
4- سيلتك: نقطة واحدة
ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا
1- دورتموند: 7 نقاط
2- باريس سان جيرمان: 6 نقاط
3- ميلان: 5 نقاط
4- نيوكاسل يونايتد: 4 نقاط
ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا
1- مانشستر سيتي: 12 نقطة
2- لايبزيج: 9 نقاط
3- يونج بويز: نقطة واحدة
4- النجم الأحمر: نقطة واحدة
ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا
1- برشلونة: 9 نقاط
2- بورتو: 9 نقاط
3- شاختار: 6 نقاط
4- انتويرب: بلا نقاط
الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة
المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني.
المجموعة الثالثة: ريال مدريد الإسباني.
المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي.
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني.
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
لاتسيو الإيطالي ضد سيلتك الأسكتلندي - الساعة 7:45 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD
شاختار دونيتسك ضد رويال أنتويرب - الساعة 7:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD
فينورد ضد أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 5 HD
باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 1 HD
ميلان ضد بروسيا دورتموند - الساعة 10 مساءا - قناة بي إن سبورت بى ان سبورت 4 HD
مانشستر سيتي ضد لايبزج - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD
يونج بويز ضد سرفينا زافيزدا - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 6 HD
برشلونة ضد بورتو - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD
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