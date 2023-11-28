ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا، تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

مجموعات دوري أبطال أوروبا



المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

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المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

وجاء ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة كالتالي

ترتيب المجموعة الأولي في دوري أبطال أوروبا



1- بايرن ميونخ: 12 نقطة

2- كوبنهاجن: 4 نقاط

3- جالطة سراي: 4 نقاط

4- مانشستر يونايتد: 3 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا



1- أرسنال: 9 نقاط

2- أيندهوفن: 5 نقاط

3- لانس: 5 نقاط

4- إشبيلية: نقطتين

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا



1- ريال مدريد: 12 نقطة

2- نابولي: 7 نقاط

3- براجا: 3 نقاط

4- يونيون برلين: نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا



1- ريال سوسييداد: 10 نقاط

2- إنتر ميلان: 10 نقاط

3- ريد بول سالزبورج: 3 نقاط

4- بنفكيا: بلا نقاط





ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا



1- أتلتيكو مدريد: 8 نقاط

2- لاتسيو: 7 نقاط

3- فيينورد: 6 نقاط

4- سيلتك: نقطة واحدة





ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا



1- دورتموند: 7 نقاط

2- باريس سان جيرمان: 6 نقاط

3- ميلان: 5 نقاط

4- نيوكاسل يونايتد: 4 نقاط



ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا



1- مانشستر سيتي: 12 نقطة

2- لايبزيج: 9 نقاط

3- يونج بويز: نقطة واحدة

4- النجم الأحمر: نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا



1- برشلونة: 9 نقاط

2- بورتو: 9 نقاط

3- شاختار: 6 نقاط

4- انتويرب: بلا نقاط





الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة



المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني.

المجموعة الثالثة: ريال مدريد الإسباني.

المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

لاتسيو الإيطالي ضد سيلتك الأسكتلندي - الساعة 7:45 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك ضد رويال أنتويرب - الساعة 7:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

فينورد ضد أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 5 HD

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 1 HD

ميلان ضد بروسيا دورتموند - الساعة 10 مساءا - قناة بي إن سبورت بى ان سبورت 4 HD

مانشستر سيتي ضد لايبزج - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD

يونج بويز ضد سرفينا زافيزدا - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 6 HD

برشلونة ضد بورتو - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD