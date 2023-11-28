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رياضة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة

ترتيب مجموعات دوري
ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا قبل الجولة الخامسة، فيتو

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا، تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

 

مجموعات دوري أبطال أوروبا 
 

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

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المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

 

وجاء ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة كالتالي

ترتيب المجموعة الأولي في دوري أبطال أوروبا 


1-  بايرن ميونخ: 12 نقطة
2- كوبنهاجن: 4 نقاط 
3- جالطة سراي: 4 نقاط
4- مانشستر يونايتد: 3 نقاط

 

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا 


1- أرسنال: 9 نقاط
2- أيندهوفن: 5 نقاط
3- لانس: 5 نقاط
4-  إشبيلية: نقطتين

 

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 


1- ريال مدريد: 12 نقطة
2- نابولي: 7 نقاط
3- براجا: 3 نقاط
4- يونيون برلين: نقطة واحدة

 

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا 


1- ريال سوسييداد: 10 نقاط
2- إنتر ميلان: 10 نقاط
3- ريد بول سالزبورج: 3 نقاط
4- بنفكيا: بلا نقاط
 


ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا


1- أتلتيكو مدريد: 8 نقاط
2- لاتسيو: 7 نقاط
3- فيينورد: 6 نقاط 
4- سيلتك: نقطة واحدة


 

ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 


1- دورتموند: 7 نقاط 
2- باريس سان جيرمان: 6 نقاط
3- ميلان: 5 نقاط 
4- نيوكاسل يونايتد: 4 نقاط

 


ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا 


1- مانشستر سيتي: 12 نقطة
2- لايبزيج: 9 نقاط
3- يونج بويز: نقطة واحدة
4- النجم الأحمر: نقطة واحدة

 

ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا 


1- برشلونة: 9 نقاط
2- بورتو: 9 نقاط
3- شاختار: 6 نقاط
4- انتويرب: بلا نقاط



الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة

 
المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني.

المجموعة الثالثة: ريال مدريد الإسباني.

المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني.

 

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 

لاتسيو الإيطالي ضد سيلتك الأسكتلندي - الساعة 7:45 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك ضد رويال أنتويرب - الساعة 7:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

فينورد ضد أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 5 HD

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 1 HD

ميلان ضد بروسيا دورتموند - الساعة 10 مساءا - قناة بي إن سبورت بى ان سبورت 4 HD

مانشستر سيتي ضد لايبزج - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD

يونج بويز ضد سرفينا زافيزدا - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 6 HD

برشلونة ضد بورتو - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

 

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