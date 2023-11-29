الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بايدن يتهم حماس بتقويض التعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين

جو بايدن، فيتو
جو بايدن، فيتو

غزة الآن، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن حركة "حماس" بمحاولة تقويض " التعايش السلمي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

 

وقال بايدن في منشور على منصة "إكس": "لقد شنت حماس هجومًا مسلحًا لأن أكثر شيء تخشاه هو أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبًا إلى جنب في سلام".

وأضاف "إن الاستمرار في السير على طريق العنف والقتل والحرب هو بمنزلة إعطاء حماس ما تسعى إليه. لا يمكننا أن نفعل ذلك".

 

حل الدولتين

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تحقيقه.

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وكتب بايدن في منشور على منصة "إكس": "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، ولضمان تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بقدر متساوٍ من الحرية والكرامة، لن نتوانى عن العمل لتحقيق هذا الهدف".

 

حادث إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، علق على حادثة إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي مساء أمس الإثنين: "لقد شعرنا أنا وجيل بالرعب عندما علمنا أن ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني، اثنان منهم أمريكيان، قد تعرضوا لإطلاق النار يوم السبت في برلينجتون. لقد كانوا ببساطة يعيدون عيد الشكر مجتمعين مع العائلة والأحباء".

وأضاف: "ننضم إلى الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد في الصلاة من أجل شفائهم الشفاء الكامل، ونرسل تعازينا العميقة لعائلاتهم. وبينما ننتظر المزيد من الحقائق، فإننا نعلم أنه لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف أو الكراهية في أمريكا، لا ينبغي لأي شخص أن يقلق بشأن التعرض لإطلاق النار أثناء ممارسة حياته اليومية. ويعرف عدد كبير جدًّا من الأمريكيين أن أحد أفراد الأسرة أصيب أو قُتل نتيجة للعنف المسلح، لا نستطيع ولن نقبل ذلك".

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