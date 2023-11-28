الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

استقبال أول دفعة من مصابي غزة داخل سفينة طبية فرنسية

استقبال أول دفعة
استقبال أول دفعة من مصابي غزة، فيتو

استقبلت حاملة المروحيات الفرنسية "ديكسمود" التي تم تجهيزها لتوفير الرعاية لجرحى مدنيين في قطاع غزة، الثلاثاء "أوائل الجرحى"  وفق ما أعلن وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو عبر قناة "سي نيوز" التلفزيونية.

 

علاج مصابي العدوان الإسرائيلي على فزة في فرنسا


وقال لوكورنو، "تم استقبال أوائل المرضى ممن هم في حالة طارئة نسبيا على متن السفينة"، مشيرا إلى أن "أعداد المصابين سترتفع تدريجيا"، مرحبا بكون فرنسا "أول قوة غربية تنشر وسائل رعاية على مقربة من قطاع غزة".


وأضاف الوزير أن "البنية الاستشفائية للسفينة التي رست الإثنين تضم غرفتي عمليات و40 سريرا وأكثر من 80 ممرضا، وماسحات ضوئية ومختبرات تحاليل"، موضحا أن "فرنسا نقلت بالفعل أكثر من 100 طن من الشحنات الإنسانية منذ بداية الحرب، بما في ذلك بواسطة طائرات عسكرية".

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الهدنة بين إسرائيل وحماس


في إطار اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس لإتاحة الإفراج عن رهائن، تمكّنت مئات من الشاحنات المحملة بمساعدات من دخول قطاع غزة منذ يوم الجمعة، عبر معبر رفح، ووصل بعضها إلى الشمال حيث النسبة الأكبر من الدمار بسبب الحرب.


والثلاثاء دخلت قوافل من الشاحنات، لكن "الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا"، بحسب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمنطقة الشرق الأوسط تور وينسلاند.

الوضع الصحي في غزة كارثي

من ناحية أخرى قال الدكتور صبحي سكيك، مدير مستشفى الصداقة التركي في غزة، إن الوضع الصحفي في القطاع كارثة بكل المقاييس، ولم يتبق فيه سوى 4 مستشفيات أهلية صغيرة لخدمة السكان في شمال غزة التي ما زال بها نحو 800 ألف مواطن رغم تهدم بيوتهم.
 

 

عودة الفلسطينيين الي شمال غزة

 


وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عددا كبيرا عاد من جنوب غزة إلى أرضه في شمالها، خلال الهدنة مهما كانت المخاطر التي سيتعرض لها.

 

 

الفلسطينيين المفقودين تحت الأنقاض


وأوضح أن الهدنة كسرت حدة الهجوم، لكن النية مبيتة أن يقتل الاحتلال أهل غزة أو يهجرهم، وكنا نتمنى السماح لأهل غزة من الجنوب الذهاب للشمال لمساعدة أهل الشمال في انتشال جثث أهاليهم، وما زال في غزة 6 آلاف مفقود تحت الأنقاض حتى الآن.

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