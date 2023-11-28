الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصليب الأحمر يسلم إسرائيل 10 أسرى في غزة ضمن الدفعة الخامسة

تبادل الأسرى بين
تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، فيتو

أفادت وسائل أعلام إسرائيلية أن إسرائيل تسلمت دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.


تسليم 10 أسرى إسرائيليين لدولة الاحتلال


ومن المقرر تسليم 10 أسرى إسرائيليين، بالاضافة لأجنبين اثنين، والذين جرى أسرهم من مستوطنة نير عوز في غلاف غزة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان إن ممثلي الصليب الأحمر نقلوا 10 أسرى إسرائيليين واثنين من تايلاند إلى مصر.
 

وأوضح أن "قافلة المختطفين العائدين إلى إسرائيل تشق طريقها عبر الأراضي المصرية إلى نقطة التقاء قواتنا في معبر كرم أبو سالم. وسيقوم ممثلو المؤسسة الأمنية بالتحقق من هوية الأسرى العائدين إلى نقطة الالتقاء"، حسبما ذكر البيان.
 

في المقابل، وصلت حافلة تابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر الإسرائيلي قرب مدينة رام الله، لاستلام الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".
 

وستطلق إسرائيل سراح 30 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين.
 

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط.

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كما وصلت حافلة تابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر الإسرائيلي قرب مدينة رام الله، لاستلام الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

ونشرت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الثلاثاء أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والتي تأتي ضمن اتفاق الهدنة.


أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى


1- أحمد نواف نياز سلايمة. 
2- معتز خضر محمد خميس سلايمة. 
3- قسامح محمود موسى عطون 
4- محمد عماد ابراهيم عطون 
5- آدم محمود محمد ابو حامد 
6- حمزة رائد حمزة مغربي 
7- محمد ممدوح كمال حمد 
8- على مروان فؤاد علم 
9- محمود خليل أحمد سلايمة 
10- نوح ناصر ابراهيم بسيسو 
11- محمد محمود حمامرة
12- يزن حمزة شاهر عفانة 
13- مالك محمد عرفات ديبة 
14- مومن محمد نايف صليبي
15- محمد عهد يونس شطارة 
16- آسيل سميح خضر 
17- آية جلال محمد تميمي 
18- ربى فهمي دار عاصي 
19- هالة عمر ابرايه غنام 
20- شدا محمد صالح برغوثي 
21- لميس ماهر أبو عرقوب 
22- فيروز عبد الله سلامة 
23- شيماء احمد هندي 
24- حنين اكرم مساعيد 
25- خلود نضال شتيوي 
26- اميمة عبد الله بشارات 
27- مرفت منير حشيمة 
28- ميرفت محمود العزة 
29- منال دودين 
30- تريا محمود ابو الهوى
 

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