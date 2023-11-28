فوائد الجمار، يحمى من السرطان ويقوى المناعة ويقوى النظر

فوائد الجمار، الجمار هو لب النخيل الذى يوجد أعلى النخل وينتشر فى نهاية موسم البلح وله عشاق كثيرين لمذاقه المميز.

وفوائد الجمار، عديدة لاحتوائه على قيمة غذائية عالية، ورغم عدم شهرته إلا أنه مهم لصحة الكبار والصغار.

ويقول الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، إن الجمار يعني لب النخيل وهو مشهور فى الرياض وأماكن زراعة البلح، حيث يستخرج من النخل وله أسماء عديدة مثل قلب النخيل والبالميتو والجمار.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الجمار

وأضاف حلمي، أن الجمار له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والحديد وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين هـ، ونسبة عالية من الألياف والبروتينات والكربوهيدرات.

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فوائد الجمار، فيتو

فوائد الجمار

وتابع، أن هناك فوائد عديدة تدفعنا لتناول الجمار، ومن فوائد الجمار:-

ينشط عمل المبايض عند السيدات وذلك لأنه يحتوي على هرمون الإستروجين المهم جدا لذلك، كما أنه يعمل على زيادة الخصوبة، وتنظيم الدورة الشهرية ويقلل من الاضطرابات الكثيرة بها، ولذلك يصفه الكثير من الأطباء في النظام الغذائي الذي يسهم في حدوث الحمل.

يحد من مشكلة الإصابة بالنزيف الداخلي وارتفاع ضغط الدم وذلك بفضل محتواه المرتفع من البوتاسيوم، والذي يتعرض للإصابة به الأشخاص التي تعاني من ضغط الدم المرتفع كما يعمل على الوقاية من الإصابة بمرض السكري.

يساعد على تحسين الحالة النفسية والمزاجية ويعمل على الوقاية من الإصابة بالاكتئاب، وبالتالي فهو يساعد على التخلص من مشكلة التوتر العصبية.

يحتوى على نسبة كبيرة من الألياف التي تحسن من وظائف الجهاز الهضمي وتعمل أيضًا على الوقاية من مشكلة الإمساك ومشاكل عسر الهضم المختلفة، بالإضافة إلى أن هذه الألياف تمثل أهمية كبيرة في التخلص من السموم التي توجد بالجسم.

يمثل الجمار أهمية كبيرة في زيادة الشعور بالشبع وبالتالي فهو يساعد على خسارة الوزن بطريقة سريعة وعلاج مشاكل السمنة المفرطة، بالإضافة إلى أن الكربوهيدرات به من النوع المعقدة، ومؤشره السكري منخفض.

مضاد للالتهابات والحساسية.

يعمل على الوقاية من الكثير من الأمراض الجلدية المختلفة مثل أمراض الإكزيما الصدفية، كما يقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتجاعيد الوجه.

يعزز صحة القلب والشرايين والجهاز العصبي والهرموني.

يساعد الرجال في علاج حالات العقم وتشوهات الحيوانات المنوية والضعف الجنسي.

يعمل على الوقاية من الإصابة بفقر الدم وذلك لأنه غني بعنصر الحديد الذي يساهم في زيادة نسبة الهيموغلوبين بالدم، كما أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يسهم في عملية امتصاص الحديد.

غني بفيتامين أ والذي يمثل أهمية كبيرة للبصر، كما يساعد على التخلص من مشكلة تعتم العدسة، وصحة الجلد.

مهم للصحة بشكل عام وللنساء الحوامل على وجه التحديد حيث يعمل على الوقاية من التشوهات الخلقية للأجنة ويساعد على نمو الجهاز العصبي للأطفال بصورة سليمة.

به نسبة جيدة من عنصر الكالسيوم والفسفور، وبذلك فهو يساعد على تقوية العظام والأظافر، كما يساعد أيضًا على بناء عضلات سليمة وأسنان قوية ويساهم في الوقاية من أمراض هشاشة وضعف العظام التي يتعرض للإصابة بها كبار السن.