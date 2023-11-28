فوائد الشاي بالنعناع، كوب يوميا يحمي من آلام المفاصل ويساعد في انخفاض ضغط الدم

فوائد الشاي بالنعناع، كشفت دراسة طبية حديثة أن شاب النعناع له العديد من الفوائد الصحية تجعله مشروب مفضل لدى الكثير من الأشخاص.

وشاي النعناع الخالي يحتوي على الكافيين، يمكن أن يساعد الإنسان على البقاء رطبًا ويوفر بديلًا صحيًا ولذيذًا للمياه بحسب موقع Cleveland clinic.

فوائد الشاي بالنعناع

يحتوي النعناع الطازج على فيتامينات وعناصر غذائية حيوية ولكن بكميات صغيرة فقط، شاي النعناع يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

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شاي النعناع

يعتبر شاي النعناع مصدرًا ممتازًا لهذه العناصر منها:" الفلافونويدات،التي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة، وحمض الروزمارينيك، وهو مركب يوفر فوائد قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ومن المعروف أن الشاي الأسود يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولكن إذا كنت لا تحب طعم الشاي الأسود، فإن شاي النعناع يعد بديلًا رائعًا ويحتوي على عدد مماثل من مضادات الأكسدة.

وجميع أنواع الشاي تساعد على تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان والسكري وأمراض القلب.

واستخدمت الكثير من الدراسات التي أجريت على شاي النعناع 5 جرامات من الشاي يوميًا، أي ما يعادل ثلاثة أو أربعة أكياس شاي قياسية.

فوائد شاي النعناع

1-يحسن الخلل الهرموني المرتبط بمتلازمة تكيس المبايض

و متلازمة المبيض المتعدد الكيسات حالة تتميز باختلال هرموني حاد. عادةً ما يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيس المبايض من مستويات عالية من الأندروجينات، وهي مجموعة من الهرمونات الجنسية الذكرية التي تشمل هرمون التستوستيرون.

شاي النعناع

وأظهرت دراسات متعددة أن شاي النعناع يمكن أن يفيد الأشخاص الذين يعانون من خلل هرموني بسبب متلازمة تكيس المبايض، حيث يساعد على إعادة مستويات هرمون التستوستيرون إلى المعدل الطبيعي، مما قد يحسن بعض الأعراض المرتبطة بارتفاع هرمون التستوستيرون

في إحدى الدراسات، شرب الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيس المبايض شاي النعناع مرتين يوميًا وبعد شهر، كانت لديهم مستويات أقل من هرمون التستوستيرون.

وفي دراسة أخرى، شهد الأشخاص الذين يعانون من اختلالات هرمونية تحسنًا بعد خمسة أيام فقط من شرب شاي النعناع.

2- يساعد على منع نمو الشعر الزائد

يعاني بعض الأشخاص من نمو الشعر الزائد، حيث ينمو الشعر الداكن الخشن عادة على الوجه والثديين والبطن.

يمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية وأعراض حالات أخرى. لكن نصف المصابين به لديهم أيضًا هرمونات ذكورية زائدة والهرمونات الإضافية تبالغ في تحفيز بصيلات الشعر.

"أحد أعراض متلازمة تكيس المبايض وعدم التوازن الهرموني يمكن أن يكون نمو الشعر المفرط" وهذا العرض يتناقص بل ويختفي عندما تخفض مستوى هرمون التستوستيرون

3. يحسن تصلب المفاصل

أحد مضادات الأكسدة الموجودة في شاي النعناع، ​​حمض الروزمارينيك، يوفر فوائد قوية لآلام المفاصل وتيبسها.

تظهر الأبحاث أن الأشخاص المصابين بهشاشة العظام والذين شربوا شاي النعناع الذي يحتوي على مستوى عالٍ من حمض الروزمارينيك قللوا بشكل كبير من آلام المفاصل وتيبسها.

لكن مفاصل الجسم ستستفيد حتى لو لم تتمكن من الحصول على الشاي الذي يحتوي على نسبة عالية من حمض الروزماري

وجد المشاركون في الدراسة الذين شربوا شاي النعناع أن تصلب المفاصل لديهم تحسن بشكل كبير.

فوائد أخرى للنعناع

توضح الدراسة: "يمكن أن تكون الزيوت والمستخلصات الأساسية أكثر تركيزًا، مما قد يغير تأثيرها على الجسم

وجدت الأبحاث التي أجريت على مستخلص النعناع والزيوت الأساسية أن هذه المواد قد تساعد في

1-مكافحة العدوى البكتيرية

2-تحسين الغثيان واضطراب المعدة

3-تحسين الذاكرة

4- انخفاض ضغط الدم

5- انخفاض نسبة السكر في الدم

هل يمكن تناول شاي النعناع كل يوم؟

يوضح الأطباء أن الحد الأدنى من المخاطر المرتبطة بشرب شاي النعناع بالنسبة لمعظم الناس، لا بأس بتناول عدة أكواب يوميًا.

لكن يجب على بعض الأشخاص توخي الحذر بشأن كمية شاي النعناع التي يشربونها، يجب على الأطفال والحوامل استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم، حيث لا يوجد دليل قاطع على أن شاي النعناع آمن لهم كما يجب الحد من تناول شاي النعناع أو تجنبه إذا كان لديك:

مشاكل في وظائف الكلى.

مشاكل في وظائف الكبد.