الجمعة 04 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

علاج التهاب اللوزتين، بالغرغرة والمضادات الحيوية

علاج التهاب اللوزتين،
علاج التهاب اللوزتين، فيتو

علاج التهاب اللوزتين، في أسرع وقت، من الأمور الهامة عند كل أم يعاني طفلها من التهاب اللوزتين، لما يسببه من آلام شديدة ومزعجة للأطفال، ويمكن اكتشاف الإصابة بالتهاب اللوزتين، من خلال ملاحظة الأعراض، وهو ما أكده الدكتور محمد حلمي أخصائي أمراض الأطفال.


أعراض التهاب اللوزتين

التهاب اللوزتين, فيتو

ويستعرض الدكتور محمد، أعراض التهاب اللوزتين، في السطور التالية:

تورم أو التهاب اللوزتين
التهاب الحلق
ألم عند البلع
حمى
صوت أجش
رائحة الفم الكريهة
ألم الأذن

 

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علاج التهاب اللوزتين

وأضاف الدكتور محمد حلمي أخصائي أمراض الأطفال، أن العدوى الفيروسية التي تسبب التهاب اللوزتين تنتقل من تلقاء نفسها، للطفل، وعلاج التهاب اللوزتين، قد يتطلب إعطاء الطفل مضادات حيوية.


ولابد أن يركز العلاج أيضًا على تخفيف أعراض التهاب اللوزتين، مثل استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل الإيبوبروفين لتخفيف الالتهاب والألم.

 

إلى جانب ذلك، هناك عدد من العلاجات المنزلية التي يمكنها علاج التهاب اللوزتين، أو تقليل الأعراض بشكل فعال.

 

الغرغرة بالماء المالح

يمكن للغرغرة والمضمضة بالماء الدافئ والملح أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق والألم الناجم عن التهاب اللوزتين، كما يمكن أن يقلل أيضًا من الالتهاب، وقد يساعد أيضًا في علاج الالتهابات.

 

قلّب حوالي نصف ملعقة صغيرة من الملح في حوالي نصف كوب من الماء الدافئ. قلبي حتى يذوب الملح. 
يقوم الطفل بالغرغرة والمضمضة من خلال الفم لعدة ثوانٍ ثم يبصقها. يمكنك شطفه بالماء العادي.

 

أقراص الاستحلاب

يمكن أن تساعد أقراص الاستحلاب في تهدئة الحلق، لكنها ليست جميعها متساوية. تحتوي بعض المستحلبات على مكونات ذات خصائص طبيعية مضادة للالتهابات، أو مكونات يمكنها تهدئة الألم من تلقاء نفسها. لا ينبغي إعطاء المستحلبات للأطفال الصغار؛ بسبب خطر الاختناق. بدلًا من ذلك، غالبًا ما تكون بخاخات الحلق خيارًا أفضل بكثير للأطفال في  العمر الصغير.

التهاب اللوزتين, فيتو

مشروب دافئ بالعسل الخام

يمكن أن تساعد المشروبات الدافئة مثل الشاي في تقليل الألم والانزعاج الذي قد يحدث نتيجة التهاب اللوزتين، ويفضل إضافة العسل الخام؛ لأن  العسل الخام، الذي يضاف غالبًا إلى الشاي، يحتوي على خصائص قوية مضادة للجراثيم، وقد يساعد في علاج الالتهابات المسببة لالتهاب اللوزتين.

 

يشرب الشاي دافئًا بدلًا من الساخن، وقد تأتي بعض أنواع الشاي بنتائج مذهلة، فيعد شاي الزنجبيل من أفضل المشروبات العشبية، فهو مضاد قوي للالتهابات، وكذلك شاي الشمر، والذي يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وعدم الراحة.

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