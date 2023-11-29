حركة الجهاد: مقاومتنا موحدة وتجمعها أهداف مشتركة وهي منخرطة بشكل كامل في القتال

ذكرت حركة الجهاد مساء الثلاثاء، أن التنسيق والتلاحم بين سرايا القدس وكتائب القسام نموذج تفتخر به شعوب الأمة.

وقالت حركة الجهاد: "مقاومتنا الباسلة موحدة وتجمعها أهداف وآمال مشتركة وهي منخرطة بشكل موحد في القتال، وشعبنا قدم صورة إنسانية تعكس الالتزام الفلسطيني بالقيم والأخلاق الدينية".

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق الظهور المشترك لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في شوارع قطاع غزة.

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#عاجل | ظهورٌ مشترك لكتائب القسام وسرايا القدس في شوارع جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/Eqf8E183LO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 28, 2023

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تسليم عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها ضمن الدفعة الخامسة من اتفاق التبادل مع إسرائيل مساء الثلاثاء.

اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وقالت السرايا في بيان: "قمنا بتسليم عدد من المحتجزين الصهاينة لدينا ضمن اتفاق صفقة التبادل". وأضاف البيان أن تسليم الأسرى الإسرائيليين اليوم يتعلق بـ"فئة المدنيين".

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في خطاب يوم الجمعة الماضي إن الأسرى الإسرائيليين من ضباط وجنود لن يخرجوا دون تحرير كل الأسرى الفلسطينيين من سجونه.

وقال "سنجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى".

إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين

وأكد عضو المكتب السياسي في "الجهاد الإسلامي" علي أبو شاهين أن إسرائيل ستضطر إلى دفع "ثمن مختلف" مقابل إطلاق سراح أفرادها العسكريين الأسرى في قطاع غزة، مقارنة بإطلاق سراح المدنيين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مفاوضات تجري حاليا للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين جميعا.

وجرى أمس إطلاق سراح 30 فلسطينيا (أطفال ونساء) مقابل الإفراج عن 10 إسرائيليين من قطاع غزة، كما تم الإفراج عن اثنين يحملان الجنسية التايلاندية خارج اتفاق الصفقة.