لحظة وصول حافلة الصليب الأحمر إلى سجن عوفر لاستلام الأسرى الفلسطينيين (فيديو)

وصلت حافلة تابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر الإسرائيلي قرب مدينة رام الله، لاستلام الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وسيتم في اليوم الخامس من تنفيذ اتفاق الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى الموقع بين "حماس" وإسرائيل، الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين.



ونشرت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الثلاثاء أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والتي تأتي ضمن اتفاق الهدنة.

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خاص ـ لقطات تظهر وصول حافلات الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر لاستلام الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم حسب اتفاق الهدنة pic.twitter.com/IU7nrWW8M5 — @RTArNewsRoom (@RTArNewsRoom) November 28, 2023

أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى

1- أحمد نواف نياز سلايمة.

2- معتز خضر محمد خميس سلايمة.

3- قسامح محمود موسى عطون

4- محمد عماد ابراهيم عطون

5- آدم محمود محمد ابو حامد

6- حمزة زرائد حمزة مغربي

7- محمد ممدوح كمال حمد

8- على مروان فؤاد علم

9- محمود خليل أحمد سلايمة

10- نوح ناصر ابراهيم بسيسو

11- محمد محمود حمامرة

12- يزن حمزة شاهر عفانة

13- مالك محمد عرفات ديبة

14- مومن محمد نايف صليبي

15- محمد عهد يونس شطارة

16- آسيل سميح خضر

17- آية جلال محمد تميمي

18- ربى فهمي دار عاصي

19- هالة عمر ابرايه غنام

20- شدا محمد صالح برغوثي

21- لميس ماهر أبو عرقوب

22- فيروز عبد الله سلامة

23- شيماء احمد هندي

24- حنين اكرم مساعيد

25- خلود نضال شتيوي

26- اميمة عبد الله بشارات

27- مرفت منير حشيمة

28- ميرفت محمود العزة

29- منال دودين

30- تريا محمود ابو الهوى

وكان قد قال مصدر لوكالة “رويترز” الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن مديري جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" يجتمعان مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة المعلنة بين إسرائيل وحركة حماس لمدة 48 ساعة.



المرحلة التالية من الهدنة

وأضاف المصدر أن مسئولين مصريين حضروا الاجتماع في الدوحة، الذي سيتناول أيضا المرحلة التالية من اتفاق محتمل، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الموساد وصل إلى قطر لبحث صفقة تبادل واسعة تشمل الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس.

وقالت إسرائيل إن الهدنة قد تمتد إلى أجل غير مسمى طالما استمرت حماس في إطلاق سراح ما لا يقل عن 10 من الرهائن يوميا.

ولكن مع بقاء عدد أقل من النساء والأطفال المحتجزين في غزة، فإن الحفاظ على الأسلحة صامتة بعد الأربعاء قد يتطلب التفاوض لإطلاق سراح بعض الرجال الإسرائيليين على الأقل للمرة الأولى.

وقال الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر العضو بالحكومة الأمنية لراديو الجيش إنه تم الاتفاق على التمديد لمدة يومين بموجب شروط العرض الأصلي، وما زالت إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة بشكل أكبر إذا تم إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وسيعرف الإسرائيليون متى تنتهي الهدنة لأن القتال سيبدأ من جديد.

وأضاف "فور الانتهاء من إطار عمل استعادة الرهائن، سيتم استئناف القتال"، متابعا:" لدينا كل النية لتنفيذ أهداف الحرب بما يشمل الإطاحة بحماس في غزة".





هدنة اليوم الخامس



تشير الأوضاع في غزة إلى التزام القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس بالهدنة بين الجانبين ولليوم الخامس على التوالي بعد تمديد وقف لإطلاق النار استمر 4 أيام في آخر لحظة ليومين إضافيين من أجل إتاحة الفرصة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

لاح في الأفق عمود دخان واحد فوق الأراضي القاحلة بمنطقة الحرب في شمال قطاع غزة وكان مرئيا عبر السياج في إسرائيل، لكن لم يكن هناك أي مؤشر على وجود طائرات في السماء أو دوي انفجارات.

أبلغ الجانبان عن إطلاق نيران مدفعية إسرائيلية على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة في الصباح، لكن لم ترد تقارير فورية عن سقوط خسائر بشرية.

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "بعد اقتراب مشتبه بهم من قوات الجيش، أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة تحذيرية".

خلال الهدنة، أطلق مقاتلو حماس سراح 50 امرأة وطفلا إسرائيليا من بين 240 رهينة اختطفوا من جنوب إسرائيل خلال هجوم مباغت في 7 أكتوبر.

في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 150 معتقلا أمنيا من سجونها، جميعهم من النساء والقصر.

أفرجت حماس بشكل منفصل عن 19 رهينة من الأجانب، معظمهم من عمال المزارع التايلانديين، بموجب اتفاقات منفصلة موازية لاتفاق الهدنة.



جلبت الهدنة حتى الآن أول فترة راحة لقطاع غزة منذ 7 أسابيع قصفت إسرائيل خلالها مساحات واسعة من القطاع، وخاصة الشمال، بما في ذلك مدينة غزة، وحولتها إلى مشهد مقفر.

جرى توصيل المزيد من المساعدات إلى المنطقة التي تخضع لحصار إسرائيلي مطبق.

تعهدت إسرائيل بمحو حماس بعد أن اجتاح مسلحوها السياج وشنوا هجوما أدى لمقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

منذ ذلك الحين، تقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 15 ألف شخص قُتلوا في القصف الإسرائيلي 40 بالمئة تقريبا منهم أطفال، ويخشى أن يكون عدد أكبر من القتلى تحت الأنقاض.

فقد أكثر من ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون منازلهم وتقطعت بهم السبل داخل القطاع مع نفاد الإمدادات، وتنام آلاف العائلات في ملاجئ مؤقتة مع ما استطاعوا حمله من أغراض.

