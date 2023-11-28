الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أوروبا، تعادل 1/1 بين برشلونة وبورتو في الشوط الأول

مباراة برشلونة وبورتو
مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مواجهة برشلونة الإسباني، أمام ضيفه بورتو البرتغالي، بالتعادل 1/1 في المباراة التي تجمعهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

في الدقيقة 24، ألغى الحكم هدفا أحرزه مهدي طارمي لاعب بورتو بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

 

وفي الدقيقة 30، تقدم بورتو بالهدف الأول الذي أحرزه بيبي بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى بيبي ليسدد كرة سكنت الشباك.

Advertisements

وفي الدقيقة 32، جاء الرد السريع من برشلونة عن طريق جواو كانسيلو بعد تمريرة طولية رائعة من بيدري إلى كانسيلو الذي اخترق منطقة الجزاء وراوغ المدافع وسدد كرة رائعة من يسار المنطقة لتسكن الشباك.

 

تشكيل برشلونة 

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: بينيا - كانسيلو - مارتينيز - أراوخو - كوندي - جوندوجان - دي يونج - بيدري - رافينيا - فيليكس - ليفاندوفسكي.

تشكيل بورتو

فيكا ضم تشكيل بورتو كلا من: كوستا - زايدو - بيبي - كاردوزو - ماريو - جالينو - إيستوكيو - فاريلا - بيبي - طارمي - إيفانيلسون.

وخسر برشلونة في الجولة الماضية أمام شاختار بهدف دون رد، بينما فاز بورتو على أنتويرب بهدفين دون رد.

خطف فريق شاختار الأوكراني فوزا هاما ضد نظيره رويال أنتويرب البلجيكي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف فريق شاختار الوحيد اللاعب ميكولا ماتفيينكو في الدقيقة 12، ليحصد الفريق الأوكراني 3 نقاط غالية.

بتلك النتيجة رفع فريق شاختار رصيده للنقطة 9 ويصل للمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف فريقي برشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي، اللذين يلتقيان بعد قليل في مواجهة مثيرة، فيما يتذيل الترتيب فريق رويال أنتويرب البلجيكي بدون أي نقاط.

وبهذا يشتعل صراع التأهل إلي دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بالمجموعة السابعة، حيث يتساوى كل من برشلونة وبورتو وشاختار برصيد 9 نقاط.

 

ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا 

وجاء تشكيل المجموعة قبل مباراة برشلونة وبورتو كالتالي:
1- برشلونة: 9 نقاط
2- بورتو: 9 نقاط
3- شاختار: 9 نقاط
4- رويال انتويرب: بلا نقاط.

دوري أبطال أوروبا، نيوكاسل يتقدم على باريس سان جيرمان في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتأخر بثنائية أمام لايبزيج في الشوط الأول

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري ابطال اوروبا برشلونة بورتو مباراة برشلونة وبورتو بورتو ضد برشلونة

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، نيوكاسل يتقدم على باريس سان جيرمان في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، شاختار يشعل مجموعة برشلونة بفوز مثير على رويال أنتويرب

الأكثر قراءة

برلماني يكشف مفاجأة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء وتغيير المواعيد (فيديو)

مصادر: التراجع في قرار تأجيل موسم تصدير البرتقال فات أوانه

أول قرار من مارسيل كولر للاعبي الأهلي بعد التعادل أمام سموحة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

أحمد فهمي: طلاق أهلي أثر عليا ومتخربش البيت في الطلاق كلمة جاهلة 

نبيل الحلفاوي عن تعادل الأهلي أمام سموحة: حاجة تعل

الحزن يظهر على الخطيب أثناء مباراة الأهلي وسموحة ويغادر الملعب قبل النهاية (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني ويمنعه من تحقيق مكاسب في البنك المركزي

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأعمال المستحبة عند نزول المطر وهبوب الرياح وسماع الرعد

عالم أزهري: عدم تطوير الذات جريمة يرتكبها الإنسان في حق نفسه

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية