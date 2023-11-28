دوري أبطال أوروبا، تعادل 1/1 بين برشلونة وبورتو في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مواجهة برشلونة الإسباني، أمام ضيفه بورتو البرتغالي، بالتعادل 1/1 في المباراة التي تجمعهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

في الدقيقة 24، ألغى الحكم هدفا أحرزه مهدي طارمي لاعب بورتو بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 30، تقدم بورتو بالهدف الأول الذي أحرزه بيبي بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى بيبي ليسدد كرة سكنت الشباك.

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وفي الدقيقة 32، جاء الرد السريع من برشلونة عن طريق جواو كانسيلو بعد تمريرة طولية رائعة من بيدري إلى كانسيلو الذي اخترق منطقة الجزاء وراوغ المدافع وسدد كرة رائعة من يسار المنطقة لتسكن الشباك.

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: بينيا - كانسيلو - مارتينيز - أراوخو - كوندي - جوندوجان - دي يونج - بيدري - رافينيا - فيليكس - ليفاندوفسكي.

تشكيل بورتو

فيكا ضم تشكيل بورتو كلا من: كوستا - زايدو - بيبي - كاردوزو - ماريو - جالينو - إيستوكيو - فاريلا - بيبي - طارمي - إيفانيلسون.

وخسر برشلونة في الجولة الماضية أمام شاختار بهدف دون رد، بينما فاز بورتو على أنتويرب بهدفين دون رد.

خطف فريق شاختار الأوكراني فوزا هاما ضد نظيره رويال أنتويرب البلجيكي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف فريق شاختار الوحيد اللاعب ميكولا ماتفيينكو في الدقيقة 12، ليحصد الفريق الأوكراني 3 نقاط غالية.

بتلك النتيجة رفع فريق شاختار رصيده للنقطة 9 ويصل للمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف فريقي برشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي، اللذين يلتقيان بعد قليل في مواجهة مثيرة، فيما يتذيل الترتيب فريق رويال أنتويرب البلجيكي بدون أي نقاط.

وبهذا يشتعل صراع التأهل إلي دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بالمجموعة السابعة، حيث يتساوى كل من برشلونة وبورتو وشاختار برصيد 9 نقاط.

ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل المجموعة قبل مباراة برشلونة وبورتو كالتالي:

1- برشلونة: 9 نقاط

2- بورتو: 9 نقاط

3- شاختار: 9 نقاط

4- رويال انتويرب: بلا نقاط.