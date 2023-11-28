الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتأخر بثنائية أمام لايبزيج في الشوط الأول

مبراة مانشستر سيتي
مبراة مانشستر سيتي ولايبزيج الألماني، فيتو

دوري أبطال أوروبا، تأخر فريق مانشستر سيتي أمام ضيفه لايبزيج الألماني، بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة في المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بضغط مكثف من لاعبي مانشستر سيتي على حامل الكرة من لاعبي لايبزج، ثم سيطرة للفريق الإنجليزي وتمريرات متتالية في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 11 وعلى عكس سير أحداث اللقاء، نجح لايبزيج في خطف الهدف الأول عن طريق لويس أوبيندا الذي استغل تمريرة طولية من الحارس يانيس بلاسفيتش وصلت إلى أوبيندا المنفرد من منتصف الملعب فسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

Advertisements

وفي الدقيقة 16، رد مانشستر سيتي من ركلة حرة نفذها برناردو سيلفا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها روبن دياش برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 21، أطلق إيرلينج هالاند تسديدة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس يانيس بلاسفيتش من يمين مرماه.

وفي الدقيقة 30، أطلق ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 33، عاد لويس أوبيندا لاعب لايبزيج وباغت مانشستر سيتي بالهدف الثاني، بعدما انطلق في اتجاه منطقة الجزاء ثم راوغ المدافع يوشكو جفارديول وسدد كرة ارضية سكنت شباك الفريق الإنجليزي.

وفي الدقيقة 37، أطلق إيرلينج هالاند تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

لعب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أمام لايبزيج بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: اورتيجا.

خط الدفاع: والكر، روبن دياز، جفارديول، اكانجي.

خط الوسط: رودري، لويس، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: جريليتش، فيل فودين، هالاند.

ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا
وجاء ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا قبل مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في بالجولة الخامسة كالتالي:

مانشستر سيتي: 12 نقطة.

لايبزيج الألماني: 9 نقاط.

النجم الأحمر الصربي: نقطة وحيدة.

يونج بويز السويسري: نقطة وحيدة.

دوري أبطال أوروبا، لاتسيو يخطف فوزا من سيلتيك ويعزز آماله في التأهل

دوري أبطال أوروبا، شاختار يشعل مجموعة برشلونة بفوز مثير على رويال أنتويرب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري ابطال اوروبا مانشستر سيتي لايبزيج مباراة مانشستر ولايبزيج ارلينج هالاند

مواد متعلقة

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

بيب جوارديولا يكشف موقف المصابين قبل مواجهة لايبزيج الألماني

الأكثر قراءة

برلماني يكشف مفاجأة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء وتغيير المواعيد (فيديو)

مصادر: التراجع في قرار تأجيل موسم تصدير البرتقال فات أوانه

أول قرار من مارسيل كولر للاعبي الأهلي بعد التعادل أمام سموحة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

نبيل الحلفاوي عن تعادل الأهلي أمام سموحة: حاجة تعل

أحمد فهمي: طلاق أهلي أثر عليا ومتخربش البيت في الطلاق كلمة جاهلة 

أخبار الفن اليوم.. انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء، ورسالة مؤثرة من نجل طارق عبد العزيز لوالده الراحل

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني ويمنعه من تحقيق مكاسب في البنك المركزي

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأعمال المستحبة عند نزول المطر وهبوب الرياح وسماع الرعد

عالم أزهري: عدم تطوير الذات جريمة يرتكبها الإنسان في حق نفسه

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية