هل هناك زيادة في أعداد الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي، الصحة تكشف مفاجأة

الفيروس المخلوي، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بإسم وزارة الصحة إن معدل انتشار الفيروس التنفسي المخلوي في آخر 4 سنوات ثابت ولم يتغير، ولا صحة لما تردد عن زيادة أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة.

انتشار الفيروسات التنفسية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "ام بي سي مصر": جميع الفيروسات التي تنتشر في هذا التوقيت من العام فيروسات تنفسية مثل الإنفلونزا ولها نفس أعراض البرد.



الوضع الصحي

وأكد: الوضع الصحي مستقر ولم يتغير ولا يوجد ضغط علي المستشفيات فيما يتعلق بإصابات الفيروس المخلوي، موضحًا أن الشخص الذي يعاني من أعراض وتأثيرات الفيروس المخلوي صاحب المناعة الضعيفة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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أهمية لقاح الإنفلونزا

ولفت إلي أن لقاح الإنفلونزا مفيد في رفع المناعة والحماية من الأعراض الخطيرة للفيروسات التنفسية في الشتاء.

ويعد الفيروس المخلوي التنفسي عدوى رئوية موسمية شديدة العدوى، وهو مرض شائع في مرحلة الطفولة ويمكن أن يؤثر في البالغين أيضًا، معظم الحالات تكون خفيفة مع أعراض تشبه أعراض البرد.



وتؤدي العدوى الشديدة إلى الالتهاب الرئوي والتهاب القصيبات، النظافة الجيدة يمنع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي.

ويستهدف الفيروس المخلوي التنفسي الرئتين، وخاصة الممرات الهوائية الصغيرة (القصيبات) ويعد (الـ RSV) أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لأمراض الطفولة، ويصاب معظم الأطفال بالفيروس بعمر عامين، ويمكن أن يصيب به البالغين أيضًا.

يصاب معظم الأطفال والبالغين الأصحاء بأعراض نزلات البرد المنتظمة، وعادةً ما تحل الحالة نفسها في غضون أسبوع تقريبًا، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

ويمكن أن يصاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أو أمراض الرئة المزمنة أو أمراض القلب الخلقية بحالة أكثر خطورة من الفيروس المخلوي التنفسي.

وتؤدي عدوى الفيروس المخلوي التنفسي الشديدة إلى الالتهاب الرئوي والتهاب القصيبات، الأمر الذي قد يتطلب رعاية في المستشفى، ويمكن أن يؤدي فيروس RSV أيضًا إلى تفاقم حالات القلب والرئة الحالية.

هل فيروس RSV معد؟



يعد الفيروس المخلوي التنفسي معدي للغاية ومن الأسهل نشر المرض في الأيام أو الأسابيع القليلة الأولى من ظهور الأعراض، وقد يظل بعض الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ناقلين للعدوى لمدة تصل إلى أربعة أسابيع بعد بدء الأعراض.

الأكثر عرضة للإصابة بفيروس مخلوي التنفسي



يصيب الفيروس المخلوي التنفسي جميع الأطفال تقريبًا عند بلوغهم عامين، وفي معظم الأحيان يسبب هذا الفيروس أعراض البرد فقط ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأطفال وبعض البالغين يمكن أن تكون العدوى خطيرة.

يشمل الرضع والبالغون الأكثر عرضة للإصابة بفيروس RSV الشديد ما يلي:

الرضع أقل من 6 أشهر من العمر.

الرضع الذين يولدون بأمراض القلب أو الرئة.

الأطفال والبالغون الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

الأطفال الذين يجدون صعوبة في البلع أو لا يستطيعون إزالة المخاط.

البالغين فوق سن 65 عامًا.

البالغون الذين يعانون من قصور القلب الاحتقاني، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو الربو.

أعراض فيروس مخلوي التنفسي



يمكن أن تستغرق أعراض الفيروس المخلوي التنفسي ما بين يومين إلى ثمانية أيام بعد دخول الفيروس إلى الجسم لتظهر ويمكن أن تظهر على مراحل وليس دفعة واحدة، تشمل الأعراض الرئيسية لـ RSV ما يلي:

السعال.

سيلان الأنف.

العطس.

الصفير.

الحمى.

يمكن أن تؤثر أعراض الفيروس المخلوي التنفسي في الفئات العمرية بشكل مختلف.