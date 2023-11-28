شاب ينهي حياته شنقا في شبين القناطر بالقليوبية
تخلص شاب من حياته شنقا بقرية طحانوب بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية
وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بمصرع س. ع 35 عامًا، مقيم قرية طحانوب دائرة مركز شرطة شبين القناطر.
جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين شنق المجني عليه لنفسه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.
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